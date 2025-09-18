El Grupo Hotusa compra el hotel Silken de Santa Cruz de Tenerife

El hotel Silken Atlántida Santa Cruz, ubicado en la avenida Tres de Mayo y conocido sobre todo por su estrecha relación con el Carnaval chicharrero, ha cambiado de propietario y también cambiará, por lo tanto, de nombre. El grupo gallego Hotusa ha cerrado la compra, por un importe de 250 millones de euros, de una cartera de nueve hoteles en España que eran propiedad de los fondos Pygmalion y CBRE Investment Management, y que gestionaba la compañía vasca Siken, entre los que se incluyen el Atlántida de la capital chicharrera.

De esta forma, el Silken Atlántida Santa Cruz pasa a manos del Grupo Hotusa, que hasta esta operación no tenía ningún establecimiento turístico en la isla de Tenerife, aunque sí en Gran Canaria. Esta empresa española tiene una cartera de unos 300 hoteles. El grupo opera bajo la marca Eurostars Hotel Company, que incluye establecimientos de alta gama, así como otras marcas como Exe Hotels y Crisol Hotels.

Giro de los acontecimientos

El acuerdo cerrado entre Hotusa y Pymalion ha supuesto un giro de los acontecimientos en relación a la operación de venta que se venía siguiendo durante los últimos meses. Tal y como anunció EL DÍA en abril de este año, en un principio, la negociación se estaba produciendo con el fondo estadounidense LCN Capital, con sede en Nueva York, por un importe de 225 millones de euros. Dicho fondo internacional es propietario de un total de 27 supermercados Mercadona y buscaba consolidar su presencia en el sector hotelero español.

30 millones más

Sin embargo, finalmente, la operación de compraventa se ha cerrado con Hotusa, que ha pagado, por lo nueve hoteles operados por Silken, 30 millones más de lo previsto inicialmente. Estos establecimientos pasan ahora a manos del grupo hotelero presidido por Amancio López. Hotusa, presente en más de 130 países, tiene una plantilla de más de 6.000 trabajadores y facturó el pasado año más de 1.500 millones de euros.

Nueve hoteles

Los nueve hoteles incluidos en esta cartera, que hasta ahora llevaban la marca Silken, son Al Andalus Palace (Sevilla), Puerta América (Madrid), Indautxu (Bilbao), Amara Plaza (San Sebastián), Coliseum y Río (Santander), Atlántida (Tenerife), Juan de Austria (Valladolid) y Alfonso X (Ciudad Real). Los nueve establecimientos de cuatro estrellas contabilizan un total de 1.650 habitaciones, de las que 144 pertenecen al hotel de la capital chicharrera.

Trabajadores

Los trabajadores del hotel Silken Atlántida serán subrogados, por lo que mantendrán sus puestos de trabajo.