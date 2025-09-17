Vuelven a Santa Cruz de Tenerife los Bonos Consumo Domingo

Vuelven los denominados Bonos Consumo Domingo a Santa Cruz de Tenerife, iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere incentivar la apertura comercial durante dicho día de la semana en el casco histórico de la ciudad. En esta ocasión, esta campaña, que consiste en la aplicación de descuentos a través de bonos consumo que sólo se podrán canjear los domingos, se desarrollará entre el 5 de octubre y el 9 de noviembre, según la previsión del Consistorio.

La Sociedad de Desarrollo ha licitado la contratación de los servicios de diseño, gestión y publicidad para la promoción de esta iniciativa, para conseguir atraer al mayor número de ciudadanos posible, e incentivar el consumo y la actividad económica los domingos en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). La actual ZGAT de la capital, que coincide con el casco histórico, se encuentra situada dentro del perímetro formado por las avenidas Marítima y Anaga, Rambla, y avenidas de la Asunción y San Sebastián.

Influencers

Para ello, la empresa que resulte adjudicataria deberá promocionar los Bonos Consumo Domingo de Santa Cruz de Tenerife a través de la grabación de vídeos cortos a cargo de influencers de reconocido prestigio, que "inspiren, informen y persuadan" a la población para que visite la capital y consuma en sus establecimientos durante dicho día de la semana. Estos vídeos se publicarán en las redes sociales (Facebook, Instagram y Tik Tok), así como en Youtube.

El Ayuntamiento solicita un mínimo de seis influencers con un mínimo de 40.000 seguidores para la ejecución de esta iniciativa (uno para cada domingo comercial), que deberán grabar, cada uno, dos reels, uno para anunciar la venta de los bonos y otro para animar al canjeo de los mismos. Asimismo, cada influencer deberá grabar al menos tres stories alusivos. La campaña estará dirigida a los residentes, a visitantes de otros municipios e islas, a los turistas y a los cruceristas, según lo indica la Sociedad de Desarrollo.

Segunda edición

Esta entidad municipal recuerda que la iniciativa de los Bonos Consumo Domingo se puso en marcha por primera vez el año pasado, con el propósito de "apoyar al sector comercial, fomentar el consumo local y fortalecer la cohesión social". "El objetivo general del proyecto se basa en el aumento de las ventas de los establecimientos minoristas de la Zona de Gran Afluencia Turística de la capital tinerfeña", se establece en el informe justificativo de este contrato.

Adquisición

Los ciudadanos podrán adquirir, en la web www.bonoconsumosantacruz.com, estos vales de descuento cada viernes anterior al domingo comercial correspondiente y sólo podrán canjearlos durante dicho domingo, en los establecimientos adheridos a la campaña. De esta forma, se prevé que ésta arranque el viernes 3 de octubre, coincidiendo con el fin de semana en el que se celebrará Plenilunio. La iniciativa se mantendrá hasta el domingo 9 de noviembre. Para este último domingo, los tiques se tendrán que comprar el viernes 7 de noviembre.

Calendario

En definitiva, y según informa el Consistorio chicharrero, los Bonos Consumo Domingo se podrán adquirir el viernes 3 de octubre, para canjearlos el domingo 5 de octubre; el viernes 10 de octubre, para canjearlos el domingo 12 de octubre; el viernes 17 de octubre, para canjearlos el domingo 19 de octubre; el viernes 24 de octubre, para canjearlos el domingo 26 de octubre; el viernes 31 de octubre, para canjearlos el domingo 2 de noviembre; y el viernes 7 de noviembre para canjearlos el domingo 9 de noviembre.

Precio

En la pasada edición de los Bonos Consumo Domingo, la Sociedad de Desarrrollo puso a la venta tiques por un precio de 7,50 euros que, en realidad, a la hora de canjearlos en los establecimientos, tenían un valor de 25 euros. Para este año, el Ayuntamiento aún no ha informado sobre cuál será el valor del bono.

Propuestas

Las empresas de publicidad que quieran participar en esta licitación y encargarse de la promoción de los Bonos Consumo Domingo podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de septiembre. Toda la información al respecto se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.