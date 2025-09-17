Santa Cruz de Tenerife se blinda contra los ciberataques

El municipio de Santa Cruz de Tenerife se blinda ante los ciberataques. El pleno del Ayuntamiento chicharrero ha aprobado, por unanimidad, este miércoles, 17 de septiembre, en una sesión extraordinaria, la adhesión al convenio de cooperación con el Gobierno de Canarias para la prestación de un "avanzado" Servicio de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguridad (CSIRT-CAN).

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que con este servicio se garantiza la protección de los datos y servicios públicos del Consistorio. "Esta iniciativa estratégica blindará los sistemas de información municipales frente a las crecientes amenazas. Con esta adhesión, Santa Cruz de Tenerife se posiciona como una administración local más preparada frente a los desafíos de la era digital, reafirmando su compromiso con la seguridad y la confianza de sus ciudadanos en el entorno online", añade. El regidor informa de que la iniciativa CSIRT-CAN se financia íntegramente con fondos europeos. El convenio firmado con el Gobierno tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Ataques

Según los últimos datos facilitados por el Centro Municipal de Operaciones de Ciberseguridad, la Corporación local chicharrera recibe una meda de ocho alertas de ataque o incidentes informáticos y de 427 correos maliciosos al día. Entre los meses de enero y mayo de este año, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife identificó un total de 1.159 alertas de ataques o incidentes de seguridad de diferente naturaleza y 61.943 correos maliciosos.

Herramientas

"La ciberseguridad es una prioridad ineludible en la administración moderna. Con la firma de este convenio, aseguramos que Santa Cruz cuente con las mejores herramientas y el apoyo de expertos para proteger la información de nuestros ciudadanos y la integridad de nuestros servicios digitales. Es un paso fundamental para modernizar y fortalecer nuestra infraestructura tecnológica", comenta el regidor.

¿Qué es el CSIRT-CAN?

El CSIRT-CAN, implementado por la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias, es un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática diseñado para coordinar y respaldar la prevención, vigilancia y detección de ataques en los sistemas de información de la administración pública, explica Bermúdez. "Con la incorporación de Santa Cruz, se establece un sistema de ciberseguridad robusto e integral para el municipio, en colaboración directa con el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) Corporativo del Ejecutivo canario", apunta.

A la vanguardia

Por su parte, la edil de Presidencia, Modernización, Protección de Datos y Transparencia, la nacionalista Purificación Dávila, manifiesta que la seguridad de "nuestros sistemas" no puede ser un lujo, "sino una base sólida para cualquier servicio que ofrecemos a la ciudadanía". "Contar con el respaldo del Gobierno de Canarias en esta materia nos permite estar a la vanguardia de la protección digital, sin coste adicional para las arcas municipales", destaca Dávila.

Beneficios

Entre los principales beneficios que ofrece este servicio se encuentran la detección temprana de riesgos; la formación y concienciación mediante la capacitación del personal municipal para integrar la ciberseguridad en la cultura organizativa; el asesoramiento experto para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), marco que establece los principios básicos de seguridad en el ámbito de la administración electrónica; así como servicios reactivos y preventivos mediante el acceso a una batería de herramientas y protocolos, para responder eficazmente ante incidentes y mitigar riesgos.