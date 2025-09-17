Inyección económica de 4 millones para el nuevo centro que controlará el tráfico y los aparcamientos en Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este miércoles, 17 de septiembre, de manera definitiva, durante una sesión plenaria extraordinaria, una modificación presupuestaria de más de 31,7 millones de euros para costear diferentes proyectos. Entre éstos se encuentra la implantación, en la nueva sede municipal de la calle General Antequera, del gran Centro de Control de la Movilidad y el Tráfico de la ciudad, que incluirá la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como de las zonas azules y verdes de estacionamiento, en las que se tendrá que pagar por aparcar. Con dicha modificación presupuestaria, la puesta en marcha de este centro recibe la inyección económica que necesita, de casi cuatro millones de euros.

Precisamente, la única alegación que recibió este expediente de modificación del presupuesto municipal, presentada por la Asociación de Vecinos Urban-El Perenquén y que fue desestimada, está relacionada con la creación de dicho Centro de Tráfico. Desde esta entidad ciudadana, que ha logrado tumbar judicialmente la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz y parar las obras del carril bici, se critica que el Ayuntamiento destine una partida presupuestaria este año a la puesta en marcha del centro que gestionará la Zona de Bajas Emisiones, con la que se restringirá el tráfico, porque aún ni siquiera se ha aprobado la ordenanza correspondiente.

Calle Puerto Escondido, en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. / MARIA PISACA

Oposición

En este sentido, los partidos de la oposición, el PSOE y Vox, que votaron en contra de la modificación presupuestaria, también rechazaron que se realice esta operación para destinar 3,9 millones de euros a dicho proyecto cuando aún no hay ordenanza que regule la Zona de Bajas Emisiones. "¿Y qué ocurrirá con ese dinero si finalmente no se da el visto bueno a la normativa municipal de la ZBE o ésta no se implanta. No se debe gastar un presupuesto para algo que aún no existe", manifestó el portavoz de Vox, Alejandro Gómez. Por su parte, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, preguntó al grupo de Gobierno, formado por CC y PP, por qué el Ayuntamiento no puede esperar al próximo ejercicio para dotar de presupuesto al Centro de Control de Tráfico.

Funciones

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explicó que Santa Cruz de Tenerife necesita ya un nuevo Centro de Control de la Movilidad, moderno y con los últimos avances de tecnología, se implante o no se implante la Zona de Bajas Emisiones. "Esta instalación tiene otras muchas funciones, como la monitorización de la situación del tráfico en la ciudad minuto a minuto o la gestión más eficaz de los semáforos, entre otras. Este centro mejorará la movilidad en la capital y hay que ponerlo en marcha ya". En la actualidad, el centro desde el que se controla el tráfico se ubica en el edificio de la Policía Local, en la avenida Tres de Mayo, pero sus instalaciones han quedado obsoletas.

Proyectos

Entre las actuaciones que se costearán con esta modificación de crédito, y según explicó el concejal de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz Estébanez, también se encuentran la trasferencia de capital a Viviendas Municipales para que construya y gestione aparcamientos, por un importe de 5,8 millones; la urbanización de calles de Ciudad Jardín, en Santa María del Mar, por 2 millones; el modificado del proyecto del Parque Viera y Clavijo, por 2,1 millones; las partidas necesarias destinadas a la firma de los convenios para construir el Muelle de Enlace Puerto-Ciudad, con 462.917 euros, y para impulsar Santa Cruz-Verde, la futura ciudad en el suelo que ocupa la Refinería, con 325.000 euros; y el mantenimiento del alumbrado publico, con 650.000 euros.

El edil de Hacienda indicó que de los 31,7 millones que se obtienen con esta modificación presupuestaria, 17,7 son financiados con cargo a remanente de tesorería y 14 millones son financiados con cargo a préstamo.