Salen a subasta judicial dos grandes casas de Santa Cruz de Tenerife construidas en 1910 y 1930

Dos emblemáticas viviendas del barrio de Los Hoteles, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, han salido a subasta judicial por un importe, cada una, de más de 400.000 euros. Se trata, en concreto, de los inmuebles situados en los números 11 y 13 de la céntrica calle Costa y Grijalba, los cuales fueron construidos en los años 1910 y 1930, y pertenecen a la mismas familias. Estas edificaciones están catalogadas con grado de protección ambiental.

La autoridad gestora de esta subasta es el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santa Cruz de Tenerife. La puja se realiza en cumplimiento de una resolución judicial en la que se determina que el precio obtenido por la misma se distribuirá entre ocho hermanos, en diferentes porcentajes.

Registro

Para poder participar en esta subasta, los interesados deben registrarse en el Portal de Subastas Electrónicas de la Agencia Estatal BOE (Boletín Oficial del Estado), a través del enlace https://subastas.boe.es. Este portal único de subastas judiciales y administrativas se puso en marcha en octubre de 2015, con el fin de obtener el mayor rendimiento posible de la venta de los bienes. Los ciudadanos ya no tienen que trasladarse para realizar las pujas.

Depósito

Para la vivienda número 11, cuyo valor de la subasta asciende a 417.110 euros, se debe aportar un depósito de 20.855 euros y los tramos entre pujas se han fijado en 8.342 euros. Para la vivienda número 13, cuyo valor de la subasta es de 443.299 euros, se debe aportar un depósito de 22.164 euros y los ttrabajosentre pujas se han fijado en 8.865 euros.

Dos plantas

Ambos inmuebles de Costa y Grijalba, situados uno junto al otro, constan de dos plantas y tienen una superficie de 105 metros cuadrados. La planta baja, en ambos casos, está formada por un zaguán, sala, antesala, un cuarto, comedor, concina, despensa, galería, "retrete y patio". Y la planta alta cuenta con cuatro dormitorios, antesala, galería y cuarto de baño. También tiene una azotea en la que existe una habitación.

Falta de conservación

Debido al estado en el que se encuentran las fachadas de estas casas construidas hace más de 95 años, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife emitió en 2023 una resolución exigiendo a sus propietarios que adoptasen medidas de seguridad.

"Estos inmuebles, con diseño clásico de sus fachadas, que poseen gran cantidad de ornamentos con rejerías, presentan aparente falta de conservación y mantenimiento exterior. Uno de sus volados presenta agrietamientos pronunciados que evidencian un posible desprendimiento de cascotes", se indicaba en el expediente de Urbanismo.

Patologías

La subasta judicial incluye también un informe técnico, solicitado por uno de los copropietarios, en el que se señala que los elementos de la fachada presentan patologías asociadas, esencialmente, al escaso mantenimiento y a las inclemencias meteorológicas a los que han estado sometidos con el paso del tiempo. Eso sí, el informe concluye que las patologías estudiadas "no suponen un riesgo para la seguridad" de los inmuebles, aunque sí se recomienda que se subsanen lo antes posible dichas patologías.

