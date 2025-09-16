El primer Pump Truck de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones

El municipio de Santa Cruz de Tenerife tendrá un Pump Track, un circuito destinado a la práctica de actividades físico-deportivas sobre ruedas, que contará también con zonas verdes, espacios de sombra y áreas de encuentro para los ciudadanos. El Ayuntamiento chicharrero, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado la licitación de la obra para construir la primera instalación de este tipo que tendrá la capital tinerfeña, que se ubicará, en concreto, en el barrio de Los Gladiolos.

La ejecución de los trabajos supondrá una inversión municipal de más de 1,7 millones de euros y deberán llevarse a cabo en un plazo de 12 meses. La previsión del Consistorio es que la construcción del primer Pump Track de Santa Cruz se inicie a principios del próximo año.

La instalación que proyecta el Ayuntamiento, a través del área de Deportes, que dirige la edil Alicia Cebrián, del PP, podrá ser utilizada por patinadores, ciclistas, skaters y usuarios de patinetes. El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, señala que para la financiación de esta circuito deportivo y de ocio, el Consistorio ha contado con la colaboración del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.

"Con la construcción de esta instalación, el Ayuntamiento de Santa Cruz, y en concreto este equipo de Gobierno (CC y PP), sigue apostando por dotar a la ciudad de infraestructuras modernas y atractivas para la práctica deportiva. Este será un espacio de encuentro, ocio y vida saludable, que reforzará el compromiso de Santa Cruz con el deporte y con sus barrios", asevera el regidor

Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, destaca la "importancia de esta iniciativa" y manifiesta que su área está "muy ilusionada" con este proyecto. "Crearemos en la capital chicharrera la primera pista deportiva para patinaje y skate, que también podrá ser utilizada por bicicletas y patinetes. Además, el pump track contará con pequeños espacios para la recreación ciudadana y el deporte convencional, así como con zonas verdes y de sombra", resalta Cebrián.

Superficie

El circuito Pump Track de Santa Cruz se construirá en la calle Gavinet, en los terrenos que ocupaba el antiguo terrero de lucha de Los Gladiolos, frente al campo de fútbol. Tendrá una superficie de 2.500 metros cuadrados, dedicada, fundamentalmente, a la práctica del deporte sobre ruedas.

Zonas diferenciadas

La instalación estará formada por varias zonas diferencias. La primera consistirá en el circuito Pump Track, en el que se podrá practicar skate, scooter y ciclismo, entre otros deportes de deslizamiento. Asimismo, se habilitará una cancha de baloncesto 3x3 y se construirá un edificio para aseos, oficinas y almacén. También se creará un espacio con un Pump Track de iniciación y entrenamiento al aire libre, "pensado para el uso y disfrute de todas las edades", apunta la edil de Deportes. Y por último, se habilitará una pista diáfana para patinaje.

Deportes urbanos

"Se construirá una instalación deportiva diferente para los deportes urbanos, variada y atractiva para niños, jóvenes y adultos, ofreciendo a la ciudad un espacio complementario al parque de La Granja o al de la avenida de Anaga. Además, se fomentará la colaboración con clubes deportivos locales, que podrán entrenar y competir en el espacio contribuyendo a su buen uso", comenta Alicia Cebrián.

Apertura y cierre

El Ayuntamiento informa de que la gestión diaria de este nuevo espacio deportivo en Santa Cruz de Tenerife contará con la presencia de personal auxiliar para su apertura y para su cierre, con el objetivo de garantizar su mantenimiento y evitar actos vandálicos.