El Estadio Heliodoro Rodríguez López tendrá por primera vez un pararrayos

El Estadio Heliodoro Rodríguez López, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tendrá por primera vez un pararrayos. El Cabildo, a través de la Consejería de Deportes, destaca que con esta actuación se persiguen los siguientes objetivos: proteger la integridad estructural del estadio, salvaguardar vidas humanas, evitar daños materiales y evitar interrupciones en los eventos deportivos.

Desde la Corporación insular se explica que el Heliodoro Rodríguez López, ubicado en la avenida de San Sebastián, es una instalación deportiva de gran afluencia pública y con características estructurales que la hacen vulnerable a descargas atmosféricas.

Peligro

"La altura de las torres de iluminación, gradas y otras estructuras metálicas incrementa el riesgo de impacto directo de rayos, lo que puede poner en peligro tanto a las personas como a los equipos eléctricos", señala el Cabildo de Tenerife.

Información pública

La Corporación insular ha sometido a información pública, durante un plazo de 20 días hábiles, el proyecto para la instalación de un sistema de pararrayos en el Heliodoro, después de que la consejera delegada en Deportes, Yolanda Moliné, del PP, le haya dado el visto bueno al documento. Durante dicho plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas. Toda la información al respecto se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife publicado este lunes, 15 de septiembre.

Obras

La ejecución de este proyecto supondrá una inversión de unos 50.000 euros y deberá ejecutarse en un plazo de tres meses. Los trabajos consistirán, fundamentalmente, en la instalación en la cubierta del estadio de un sistema de protección contra el rayo, que estará formado por tres pararrayos "con dispositivo de cebado electropulsante con radio de protección de 87 metros". También se instalará un dispositivo de contador de impactos de rayo.

Inspección

Para el correcto mantenimiento y para maximizar la durabilidad de la instalación, el sistema deberá ser inspeccionado, según apunta el Cabildo, cada año, "verificando el estado de los componentes (captadores, bajantes, conexiones y terminales)", y después de las tormentas, para verificar daños o alteraciones.

Tormentas eléctricas

Desde la Consejería de Deportes se asegura que con la instalación propuesta en este proyecto se garantiza una cobertura adecuada conforme a los estándares internacionales. "Proporcionará seguridad tanto a las personas como a las instalaciones del estadio. Su correcta ejecución y mantenimiento permitirán mitigar los riesgos derivados de tormentas eléctricas", añade la Corporación insular.