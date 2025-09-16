No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década

Las playas son espacios de ocio con riesgos que a menudo pasan desapercibidos, con corrientes de retorno, olas de resaca y rompientes a pie de orilla que pueden derribar en segundos.

Los cambios bruscos de profundidad y el frío del agua provocan calambres; las rocas, las medusas, el sol y la deshidratación suman peligros, y el baño sin vigilancia tras comer copiosamente o beber alcohol multiplica el riesgo.

En destinos con gran afluencia de playas abrigadas por diques, la falsa sensación de seguridad, con aguas aparentemente “mansas”, favorece descuidos, sobre todo en mayores y visitantes que desconocen la costa.

Por eso sorprende que, en el periodo 2016–2025, pese a su imagen de aguas tranquilas y a contar con servicio de socorrismo, la playa con más muertes de Tenerife sea Las Teresitas, que ha registrado ocho fallecidos.

Un hombre descansa en la Playa de Las Teresitas / Andrés Gutiérrez

Las Teresitas

La Playa de Las Teresitas es la gran playa urbana de Santa Cruz de Tenerife, situada en el pueblo de San Andrés, a unos 7 km del centro.

Tiene 1.300 metros de longitud y unos 80 m de anchura media, cuenta con paseo, palmeras y servicios, y está protegida por una escollera que atenúa el oleaje, de ahí su fama de aguas mansas y ambiente familiar.

Su fisonomía actual es fruto de una transformación en los años 60 y 70 del pasado siglo: sobre la antigua playa (eran 3 que se juntaron, en realidad) de arena volcánica se aportó arena clara del Sáhara (en torno a 270.000 toneladas, procedentes del entonces Sáhara español) y se construyó un rompeolas a unos 150 metros de la orilla, de aproximadamente 1 km de largo, para estabilizar el arenal. La “nueva” playa se inauguró en 1973.

Una playa apacible

La combinación de altísima afluencia (es la playa urbana más concurrida de la isla) y sensación de seguridad genera un cóctel de riesgo: más exposición (mucha gente en el agua) y mayor propensión a bajar la guardia, con baños fuera de zona balizada, entradas al agua pese a malestar o nadar en horarios sin vigilancia.

La estadística insular y estatal muestra además un perfil recurrente de víctima: varón de mediana o avanzada edad, con incidentes que a menudo se describen como parada cardiorrespiratoria durante el baño.

El caso más reciente se produjo el pasado 3 de septiembre, cuando falleció un varón rescatado por los socorristas en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos, se le practicó la reanimación avanzada sin éxito.

La Playa de Las Teresitas llena de usuarios. / Andrés Gutiérrez

¿Y en el resto de Canarias?

En el conjunto del Archipiélago, hay enclaves que, sumando año a año desde 2016, superan los ocho fallecidos de Las Teresitas. Destacan, por su reiteración en los listados anuales de “puntos negros”, dos playas:

Costa Calma (Pájara, Fuerteventura). Ha encabezado varios balances anuales. Por ejemplo, 2016 y 2024 cerraron con tres fallecidos en ese mismo enclave, lo que, sumado a otros ejercicios, eleva claramente su acumulado.

Ha encabezado varios balances anuales. Por ejemplo, y cerraron con en ese mismo enclave, lo que, sumado a otros ejercicios, eleva claramente su acumulado. El Confital (Las Palmas de Gran Canaria). Figura también entre los puntos con más óbitos en distintos años, con tres fallecidos en 2017 y tres en 2024, indicadores de un acumulado relativamente alto en la serie.

Claves prácticas de prevención

Respeta banderas y balizamiento y evita el baño con mar de fondo o si te encuentras indispuesto. No entres solo; con personas mayores o con patologías, escoge zonas someras y con vigilancia activa. Vigila a menores a distancia de brazo; el ahogamiento infantil es rápido y silencioso. Fuera de horario de socorrismo, extrema precauciones; ante una incidencia, 112 y flotar en calma (evita luchar contra corrientes).

Al fin y al cabo, que el agua parezca mansa no elimina el riesgo. En una playa tan concurrida como Las Teresitas, la prevención empieza por no bajar la guardia y por seguir las indicaciones de socorristas y señalización.