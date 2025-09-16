No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
En destinos con gran afluencia de playas abrigadas por diques, la falsa sensación de seguridad, con aguas aparentemente “mansas”, favorece descuidos, sobre todo en mayores y visitantes que desconocen la costa
Las playas son espacios de ocio con riesgos que a menudo pasan desapercibidos, con corrientes de retorno, olas de resaca y rompientes a pie de orilla que pueden derribar en segundos.
Los cambios bruscos de profundidad y el frío del agua provocan calambres; las rocas, las medusas, el sol y la deshidratación suman peligros, y el baño sin vigilancia tras comer copiosamente o beber alcohol multiplica el riesgo.
En destinos con gran afluencia de playas abrigadas por diques, la falsa sensación de seguridad, con aguas aparentemente “mansas”, favorece descuidos, sobre todo en mayores y visitantes que desconocen la costa.
Por eso sorprende que, en el periodo 2016–2025, pese a su imagen de aguas tranquilas y a contar con servicio de socorrismo, la playa con más muertes de Tenerife sea Las Teresitas, que ha registrado ocho fallecidos.
Las Teresitas
La Playa de Las Teresitas es la gran playa urbana de Santa Cruz de Tenerife, situada en el pueblo de San Andrés, a unos 7 km del centro.
Tiene 1.300 metros de longitud y unos 80 m de anchura media, cuenta con paseo, palmeras y servicios, y está protegida por una escollera que atenúa el oleaje, de ahí su fama de aguas mansas y ambiente familiar.
Su fisonomía actual es fruto de una transformación en los años 60 y 70 del pasado siglo: sobre la antigua playa (eran 3 que se juntaron, en realidad) de arena volcánica se aportó arena clara del Sáhara (en torno a 270.000 toneladas, procedentes del entonces Sáhara español) y se construyó un rompeolas a unos 150 metros de la orilla, de aproximadamente 1 km de largo, para estabilizar el arenal. La “nueva” playa se inauguró en 1973.
Una playa apacible
La combinación de altísima afluencia (es la playa urbana más concurrida de la isla) y sensación de seguridad genera un cóctel de riesgo: más exposición (mucha gente en el agua) y mayor propensión a bajar la guardia, con baños fuera de zona balizada, entradas al agua pese a malestar o nadar en horarios sin vigilancia.
La estadística insular y estatal muestra además un perfil recurrente de víctima: varón de mediana o avanzada edad, con incidentes que a menudo se describen como parada cardiorrespiratoria durante el baño.
El caso más reciente se produjo el pasado 3 de septiembre, cuando falleció un varón rescatado por los socorristas en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos, se le practicó la reanimación avanzada sin éxito.
¿Y en el resto de Canarias?
En el conjunto del Archipiélago, hay enclaves que, sumando año a año desde 2016, superan los ocho fallecidos de Las Teresitas. Destacan, por su reiteración en los listados anuales de “puntos negros”, dos playas:
- Costa Calma (Pájara, Fuerteventura). Ha encabezado varios balances anuales. Por ejemplo, 2016 y 2024 cerraron con tres fallecidos en ese mismo enclave, lo que, sumado a otros ejercicios, eleva claramente su acumulado.
- El Confital (Las Palmas de Gran Canaria). Figura también entre los puntos con más óbitos en distintos años, con tres fallecidos en 2017 y tres en 2024, indicadores de un acumulado relativamente alto en la serie.
Claves prácticas de prevención
- Respeta banderas y balizamiento y evita el baño con mar de fondo o si te encuentras indispuesto.
- No entres solo; con personas mayores o con patologías, escoge zonas someras y con vigilancia activa.
- Vigila a menores a distancia de brazo; el ahogamiento infantil es rápido y silencioso.
- Fuera de horario de socorrismo, extrema precauciones; ante una incidencia, 112 y flotar en calma (evita luchar contra corrientes).
Al fin y al cabo, que el agua parezca mansa no elimina el riesgo. En una playa tan concurrida como Las Teresitas, la prevención empieza por no bajar la guardia y por seguir las indicaciones de socorristas y señalización.
- Carlos Tarife: «Me niego a que los domingos en Santa Cruz de Tenerife sólo se escuche el sonido de las palmeras»
- Bañistas en una playa cerrada de Santa Cruz de Tenerife por riesgo de desprendimientos
- Ni San Fernando (Duggi) ni Salamanca: este fue el primer colegio público de Santa Cruz y aún sigue en pie
- Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos
- La comparsa Los Joroperos marcará el ritmo en el Gran Premio de Azerbaiyán
- En riesgo el funcionamiento del Faro de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, infraestructura 'crítica' para la seguridad de la navegación
- Golpe sobre la mesa del alcalde de Santa Cruz de Tenerife: exige tres albergues para personas sin hogar fuera de la capital
- Más de medio centenar de multas en lo que va de año en Santa Cruz de Tenerife por escupir, orinar y ensuciar la calle