Santa Cruz de Tenerife abre el plazo para que las empresas paguen sus impuestos

El Ayuntamiento de Sana Cruz de Tenerife ha abierto el segundo periodo de pago voluntario de los impuestos municipales, que es el que corresponde a los tributos que afectan a las empresas instaladas en el municipio chicharrero. Los negocios situados en la capital chicharrera deberán abonar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la Tasa de Basura de Negocio antes del 21 de noviembre.

Con respecto a la Tasa de Basura, y tal y como lo adelantó El DÍA a principios de agosto, se ha eliminado la bonificación del 50% en los recibos, por lo que las empresas ubicadas en Santa Cruz de Tenerife tendrán que pagar el 100%.

Entidades bancarias colaboradoras

Los contribuyentes pueden abonar sus recibos, "sin recargo alguno", según informa el Consistorio chicharrero, en las entidades bancarias colaboradoras, a través de la red de cajeros automáticos, sedes electrónicas y aplicaciones móviles. Éstas son el Banco Bilbao Vizcaya, Cajasiete, Caixa, Banca March y Banco Santander. Para ello, tendrán que utilizar las cartas de pago, que ya están disponibles.

Cartas de pago

Las cartas de pago se pueden obtener en el área privada de la sede electrónica municipal, a través de certificado electrónico, DNI electrónico o clave permanente; en el apartado de Atención al Contribuyente de la propia web municipal (www.santacruzdetenerife.es) de forma anonimizada; en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana (OAIC); en los quioscos interactivos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, como en el Pabellón Quico Cabrera o en el TEA; y a través del asistente virtual Anaga.

Domiciliación

A las empresas que tengan domiciliado en sus entidades bancarias el cobro de estos impuestos, el Ayuntamiento les cargará el recibo el 30 de octubre, con una bonificación del 5%. Las solicitudes de domiciliación que no realicen a partir de ahora, surtirán efecto a partir del año 2026.

Apremio

Transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, el Consistorio, a través del área de Hacienda, exigirá estas deudas por el procedimiento administrativo de apremio. En este caso, devengarán los recargos del periodo ejecutivo y los intereses de demora.

Aplazamiento

Por otro lado, y según recuerda el Ayuntamiento de Santa Cruz, las deudas tributarias podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud al área de Hacienda.