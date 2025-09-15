Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos

El barrio de Barranco Grande, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tendrá nuevos aparcamientos y espacios para el encuentro vecinal, que se crearán con la urbanización del suelo municipal situado en la zona de La Monja. Así lo anuncia el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, quien informa de que el Ayuntamiento, a través de su Junta de Gobierno, adjudicó ayer, por un importe de más de medio millón de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, la obra de urbanización del Polígono La Monja, una parcela de 4.500 metros cuadrados donde hoy no hay nada.

Con estos trabajos de urbanización, que ejecutará la empresa Geocan Asfaltos Obras y Servicios, este suelo municipal, actualmente abandonado y situado en el Distrito Suroeste, se transformará en calles, que se dotarán de los suministros públicos correspondientes, como alcantarillado, recogida de pluviales y abastecimiento de agua potable. Dicho proyecto de urbanización generará dos solares, en los que, y según apunta el edil, se habilitarán estacionamientos en superficie y se crearán espacios públicos, como una plaza y un parque infantil, «dando respuesta así a un compromiso que hemos adquirido con los vecinos».

«La urbanización de La Monja es una de las pocas unidades de actuación del planeamiento de Santa Cruz donde el suelo es cien por cien municipal, lo que ha permitido al Ayuntamiento desarrollarla sin complicaciones y sin afectar a privados. Además, esta unidad de actuación es la última que queda en Barranco que puede ejecutar el Consistorio chicharrero. De esta forma, el suelo que resulte de la urbanización y de la creación de nuevas calles será totalmente municipal», destaca Javier Rivero.

Usos

Con respecto a los usos de estacionamiento y de espacio público en los solares que se generarán con la urbanización de La Monja, el concejal de Infraestructura aclara que estos serán provisionales, pues, en realidad, «el uso de este suelo es residencial, según el planeamiento». Es más, en un primer momento, el Consistorio chicharrero había anunciado que se iban a construir unas 90 viviendas en La Monja tras su urbanización.

«Lo que ocurre es que Barranco Grande se trata de un barrio totalmente colmatado, que carece de espacios para el encuentro vecinal, de dotaciones para la convivencia, a pesar del elevado número de viviendas construidas. Y también presenta ya problemas de falta de aparcamiento», asevera Rivero.

El Ayuntamiento de intervendrá en una superficie de 4.500 metros cuadrados, donde hoy no ha nada El Consistorio indica que Barranco Grande carece zonas para el encuentro vecinal, como una plaza

Gobierno de Canarias

En su momento, agrega el concejal nacionalista, el Gobierno de Canarias construyó viviendas en esta zona «pero no desarrolló el espacio dotacional que le correspondía, principalmente de uso deportivo, de unos 30.000 metros cuadrados, desde el depósito de agua que se encuentra allí hasta la avenida de Las Hespérides».

Provisional

«Por ello, teniendo en cuenta dichas carencias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido urbanizar sus parcelas municipales y destinarlas a estacionamiento y a lugares públicos, de forma provisional, hasta que el Ejecutivo desarrolle su suelo», comenta Rivero. Una vez que esto suceda, agrega el concejal, entonces sí se construirán nuevas viviendas en los solares del Consistorio chicharrero.

Humedades

Por otra parte, y según destaca Javier Rivero, con la urbanización de La Monja, este suelo dejará de ser una parcela abandonada, poniendo fin a los problemas de suciedad y de acumulación de residuos en la zona, y de filtraciones y humedades en las viviendas privadas contiguas a este suelo municipal. La previsión del concejal de Infraestructuras es que la ejecución de los trabajos comience antes de acabar el año.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca la «importancia» de este proyecto de urbanización, pues, agrega, este incluye la creación de nuevos aparcamientos y de espacios para el disfrute y esparcimiento de los vecinos.

En este sentido, el regidor chicharrero comenta que Barranco Grandes es uno de los barrios del Distrito Suroeste de la capital con más problemas de espacios públicos. «Nos hemos comprometido con los vecinos a no construir viviendas en estos solares municipales, a pesar de que su uso es residencial, hasta que no cambie la realidad física de la zona y cuente con más dotaciones. Mientras tanto, se habilitarán las planteadas por el Ayuntamiento chicharrero, estacionamientos, una plaza y un parque infantil, entre otras», comenta José Manuel Bermúdez.