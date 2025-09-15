Golpe sobre la mesa del alcalde de Santa Cruz de Tenerife: exige la creación en otras zonas de la Isla de tres albergues para personas sin hogar

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha dado un 'golpe sobre la mesa' para mejorar la atención a las personas sin hogar y para poner solución a los «problemas de convivencia» con los vecinos que se generan en la zona en la que se sitúa el Centro Municipal de Acogida (CMA). El regidor chicharrero exige al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife financiación para poner en marcha un plan de descentralización del único centro de este tipo que existe en la Isla, el de Santa Cruz. El Ayuntamiento propone la creación de tres centros más de 20 plazas en el Norte, en el Sur y en el Área Metropolitana.

De esta forma, explica el alcalde, el actual CMA, ubicado en la calle Valle Inclán de la capital y conocido coloquialmente como el albergue de Santa Cruz, podría reducir sus plazas. «La única solución que vemos para mejorar el actual servicio y disminuir la presión que los vecinos de las zonas de Azorín y de Los Gladiolos tienen con respecto a los usuarios del CMA pasa por descentralizar este centro de acogida», manifiesta José Manuel Bermúdez.

Veinte plazas cada uno

Según indica el regidor, se trata de crear pequeños centros de asistencia con una veintena de plazas cada uno en diferentes puntos de la Isla, que se sumarían al de Santa Cruz de Tenerife, el cual dejaría de tener 200 camas para disponer de unas 50. Para ello, agrega Bermúdez, es necesario que el Ejecutivo canario y el Cabildo de Tenerife aporten la financiación necesaria, para poder realizar este procedimiento de descentralización. La intención del Consistorio es iniciar el plan en el año 2027.

Adicciones

«No podemos permitir que siga pasando el tiempo sin que se haga nada. La atención a las personas sin hogar, que se encuentran en la calle, es un asunto importante, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estos ciudadanos presentan patologías mentales y también adicciones evidentes. Pido al Gobierno y a la Corporación insular que nos ayuden con financiación, recursos y gestión a descentralizar el Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz», asevera el regidor nacionalista.

Procedencia

Éste apunta que un porcentaje muy alto de los usuarios del albergue de la capital tinerfeña ni siquiera pertenecen al municipio chicharrero, por lo que, agrega, las plazas se deben distribuir en diferentes centros, ubicados en otras zonas de la Isla. «No es lo mismo que un CMA tenga 200 plazas que 50», señala el regidor.

José Manuel Bermúdez aprovecha para recordar que este mismo procedimiento se realizó con el Hogar de la Sagrada Familia. «La Casa Cuna llegó a tener unas 600 plazas de atención, pero se diseñó un plan con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife para crear pisos y centros en los que se distribuyeron las plazas».

Mayor calidad

La puesta en marcha de un plan de descentralización para el Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz, del que se encarga el IMAS (Instituto Municipal de Atención Social), dirigido por la edil Charín González (CC), permitirá ofrecer a las personas sin hogar un servicio de mayor calidad y mucho más personalizado, según lo defiende el alcalde la capital. Y, además, comenta, reducirá los problemas de convivencia con los vecinos.

Bermúdez confía en que su petición sea atendida por la Comunidad Autónoma y por el Cabildo, «pues ha llegado el momento de que se solucione este asunto». «Este problema no es solo de Santa Cruz, sino de toda la Isla. Sin embargo, es este municipio el que se encarga de atender a todas las personas sin hogar porque no existe un recurso de las mismas características en ninguna otra parte», manifiesta el regidor.

En la actualidad, 117 personas en «situación de calle» en el municipio presentan problemas de salud mental

Problemas de convivencia

El alcalde admite que se están produciendo importantes problemas de convivencia con los vecinos de las zonas próximas al albergue. «En muchas ocasiones, se producen situaciones que no son normales. No te estoy hablando de que una persona duerma en un banco, sin de muchas más cosas. Y es que vuelvo a repetir, la mayoría de estos ciudadanos tienen patologías mentales que deberían ser atendidas por el sistema canario de salud. Y otros sufren adicciones que deben ser atendidas por el sistema general de atención a personas drogodependientes», declara.

El regidor insiste en que este asunto sólo puede resolverse de una manera, a través de un plan de descentralización con una nueva red de centros de acogida, que, además, «debe iniciarse lo antes posible, porque será un camino complejo y largo». «Ha llegado el momento de que existan recursos en otros puntos de la Isla».

Problemas de salud mental

Por su parte, la edil de Atención Social, Charín González, informa de que hasta agosto, el albergue ha atendido a 161 personas sin hogar (135 hombres y 26 mujeres). En la actualidad, se ha detectado que 117 personas en situación de calle presentan problemas de salud mental (84 hombres y 33 mujeres).