Descubre el “búnker fantasma” de Las Teresitas: el secreto de la Segunda Guerra Mundial que pocos conocen

A un paso de Las Teresitas y de las tascas de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, la ladera que cae al Atlántico guarda un resto de otra época.

No está señalizado ni figura en rutas, pero recuerda una defensa costera que muchos chicharreros desconocen y casi ningún visitante ha visto.

En lo alto de la montaña, protegiendo el pueblo pesquero, se halla un búnker de la Segunda Guerra Mundial con galerías de hormigón, nidos de ametralladoras y troneras que miran a la bahía de Las Teresitas.

Hoy está desartillado y sin uso, pero sigue accesible a pie por la antigua pista militar del barrio.

Por qué se construyó

El llamado búnker de San Andrés forma parte del cinturón de defensas costeras levantadas entre 1940 y 1942 en Tenerife, cuando el régimen franquista fortificó puertos y accesos ante la posibilidad de un desembarco aliado en Canarias.

La historiografía militar sitúa esa oleada de obras en el contexto de la neutralidad “armada” española: casamatas, nidos de ametralladoras, refugios, obstáculos de playa y baterías para proteger las bocanas de Santa Cruz y los accesos del noreste insular.

El enclave es una posición en altura que, junto a otras piezas del sector, componía la defensa principal de esa parte de la isla. Tras la posguerra, estas posiciones quedaron encuadradas en el Regimiento Mixto de Artillería n.º 93 (RAMIX-93), la unidad que gestionaba las baterías de costa tinerfeñas con base en Almeyda.

Estado actual

El enclave no está señalizado como recurso visitable y arrastra abandono y pintadas. El estado de conservación es claramente deficiente: los accesos carecen de señalización y vallado, las galerías y casamatas muestran fisuras y desprendimientos en el hormigón, y buena parte de las superficies están cubiertas de pintadas y basura.

En los alrededores proliferan matorrales y restos de obra que dificultan el paso, hay bordes sin protección junto a taludes y tramos con malla antidesprendimientos deteriorada, y se observan hierros y rebabas oxidadas al descubierto.

No hay iluminación ni control de entradas, de modo que el visitante se expone a caídas, suelos irregulares y huecos ocultos.

Cómo llegar

Para llegar al búnker, lo más sencillo es dejar el coche en el pueblo o en el aparcamiento de Las Teresitas y subir a pie por la pista de servicio que trepa la ladera justo detrás del caserío (la verás junto a las mallas antidesprendimientos).

La pista arranca en firme y pronto se convierte en tierra, zigzagueando durante 20–30 minutos hasta ganar altura.

A media subida, un sendero lateral (bien marcado por el paso) se desvía hacia las casamatas y troneras con vistas a la playa. No hay señalización oficial ni barandillas.

Al llegar podrás disfrutar de unas vistas de toda la playa y del puerto colindante, haciendo de este olvidado enclave uno de los más bellos de esa parte de Tenerife.