La comparsa Los Joroperos marcará el ritmo en el Gran Premio de Azerbaiyán

Como si de una escudería más se tratara, la laureada comparsa Los Joroperos, con sede en La Laguna, participará en el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará el próximo fin de semana en Bakú, capital de Azerbaiyán. No optará a los disputados puestos de salida por los que pelearán desde McLaren y Red Bull a Ferrari y Mercedes, pero sí impondrá su ritmo tanto en las pruebas clasificatorias que se celebrarán el sábado 20 de septiembre, decisivas en el reparto de los puestos de salida de la tan esperada como disputada carrera que se desarrollará el domingo en este circuito urbano.

La expedición del Carnaval de Tenerife, que parte desde la ciudad de La Laguna, embarca este lunes 15 de septiembre rumbo a Azerbaiyán, donde, desde el viernes al domingo, protagonizará una apretada agenda. Junto a su animación en las pruebas que se desarrollarán el sábado y domingo, también está anunciada la participación en los preparativos del viernes en uno de los dos circuitos urbanos en los que se celebran competiciones de Fórmula 1; el otro, de similares características, es el de Mónaco.

Los Joroperos, embajadores de Tenerife que cada año completan sus actuaciones con giras fuera del territorio insular e incluso nacional, cerraron su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán gracias al éxito cosechado en otras de sus giras, como las actuaciones protagonizadas a comienzos de agosto en Valréas, en plena Provenza francesa. En esa oportunidad, treinta y cinco componentes, entre bailarines y percusionistas, se dieron cita en el 57º Festival Internacional de la Lavande, donde no solo representaron al Carnaval de Tenerife sino también a España con gran esplendor.

A raíz de la sobresaliente e importante participación de la expedición lagunera de Los Joroperos en la localidad francesa, la productora International Show Parade, con sede en la ciudad italiana de Roma, contactó con el presidente de la formación lagunera, Fernando Hernández, para plantearle la posibilidad de contar con la participación de la comparsa en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La formación que preside Fernando Hernández ya participó hace ocho años en las 24 horas de Le Mans

Junto a cabalgatas y festivales internacionales, a la comparsa Los Joroperos no le es ajena su intervención en citas deportivas, en especial vinculadas con el mundo del motor, como ocurrió en 2017, cuando asistió a las 24 Horas de Le Mans. Si en aquella oportunidad la participación de la expedición carnavalera acaparó titulares por ser la primera vez que un grupo del Carnaval de Tenerife protagonizaba una experiencia de estas características, los percusionistas laguneros no se pondrán al mando de los vehículos de Fórmula 1 el próximo fin de semana, pero no solo animarán la competición que acaparará la atención de millones de aficionados de la Fórmula 1, sino que además, según adelantó el presidente de la comparsa, tendrán la oportunidad de imponer su ritmo a pie de pista, antes y después de que se desarrolle la competición.

El colectivo fundado en 1972 se caracteriza por actuar todo el años, con giras internacionales en temporada estival

La comparsa Los Joroperos, nacida en 1972 en San Cristóbal de La Laguna, es uno de los grandes referentes del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Desde sus inicios, con figuras como Rafael Alonso, Ramón González y Jaime Sabina, Los Joroperos se distinguen por su capacidad de trabajo, su creatividad en los diseños y su fuerza en el escenario y en la calle, como recuerda el estudioso costumbrista y de tradiciones de La Laguna, Julio Torres.

A partir de los años noventa, bajo la dirección de Fernando Hernández y con el impulso de colaboradores incansables como Juan Carlos y José Antonio, la comparsa ha alcanzado una brillantez reconocida con un palmarés que la sitúa como la comparsa con más premios cosechados. La historia de esta comparsa no se entiende solo por sus triunfos, sino porque ha convertido su afición en una forma de vida durante todo el año.