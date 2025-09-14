Carlos Tarife: «Me niego a que los domingos en Santa Cruz de Tenerife sólo se escuche el sonido de las palmeras»

¿Qué actuaciones dirigidas a la transformación de Santa Cruz de Tenerife verán los chicharreros en lo que queda de mandato?

Nuestra previsión es que en este mandato finalicen las obras de mejora de la calle de La Rosa, la rehabilitación del Templo Masónico, todas las actuaciones de saneamiento para lograr el vertido cero en el litoral, y la transformación de la avenida de Anaga, entre otros proyectos. También veremos como se inician, por ejemplo, la peatonalización de la céntrica calle Santiago y de la zona trasera del Mercado. Asimismo, queremos licitar antes de que acabe el mandato la creación de la nueva zona de baño de Añaza, un «gran charco natural» que se llamará La Mareta, y la creación del Paseo Litoral en la trasera del Palmétum, «una gran zona de ocio y de esparcimiento para la ciudad».

¿Y qué otros grandes proyectos para la capital tiene en mente el primer teniente de alcalde?

Para mí, los grandes proyectos en Santa Cruz tienen que centrarse en tres líneas fundamentales: el litoral, la movilidad y la vivienda. Con respecto a lo primero, tenemos La Mareta de Añaza; una futura zona de baño en La Hondura, cuando se construya la nueva ciudad en el suelo de la Refinería; la mejora de la playa de Las Teresitas;el Paseo Litoral del Palmétum;la mejora de la playa del Parque Marítimo cuando el Estado finalice la ampliación de la depuradora; la mejora del litoral entre Los Charcos y El Bloque, en Valleseco; la mejora del acceso al mar en San Andrés; la ejecución del Muelle de Enlace, frente a la plaza de España; y la recuperación para la ciudad del suelo portuario de la Dársena de Los Llanos, desde el Cabildo hasta el Auditorio. En materia de movilidad, el Estado, el Gobierno canario y el Cabildo deben invertir en Santa Cruz, con obras como la carretera Ofra-El Chorrillo, el soterramiento de la TF-4 y nuevas líneas del tranvía hacia La Gallega, por Las Hespérides, Añaza y Las Teresitas. Y en cuanto a vivienda, debemos seguir construyendo viviendas sociales. Y el PSOEa nivel nacional debe ser valiente y aprobar una ley que permita sacar a los okupas en 24 horas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), no descarta que la Dársena de Los Llanos se convierta en un futuro en una playa urbana, siempre y cuando el Puerto ceda el espacio a la ciudad.

Con respecto a la Dársena de Los Llanos, tanto el Ayuntamiento, como la Autoridad Portuaria, el Cabildo y el Gobierno de Canarias estamos trabajando actualmente en la firma de un convenio para poder ejecutar, por fin, el Muelle de Enlace, con el que la plaza de España se unirá al mar, a través de un edificio de locales comerciales y de ocio, sobre el que se podrá pasear. Pero al Consistorio también le gustaría recuperar para la ciudad la parte de esta dársena desde el Cabildo hasta el Auditorio. Yo no veo una playa en este lugar, porque su creación sería carísima y porque la compañía Fred. Olsen ha solicitado al Puerto el traslado a la Los Llanos para sus operaciones. Por lo tanto, ese espacio podría acoger otros usos de ciudad, como aparcamientos y una zona para eventos y conciertos, en la que se podrían instalar también terrazas de verano. Santa Cruz necesita una gran parcela para dichos usos. Donde sí se podría crear una gran playa de ciudad es en Valleseco, entre Los Charcos y El Bloque, en la zona denominada Acapulco.

Es usted un edil conocido por sus peculiares anuncios, como la denominada Campaña de la Silla, con la que pretendía poner fin a las bolsas fuera de los contenedores y por la que fue muy criticado. El objetivo era mejorar la limpieza de la ciudad, pero, según los vecinos y la oposición, sigue estando sucia, con basura por todos lados y con la presencia cada vez mayor de cucarachas y de ratas.

En primer lugar, la Campaña de la Silla, con la que dijimos que vigilaríamos la falta de civismo, tuvo su efecto. Existían 32 puntos negros en el municipio donde se depositaba la basura fuera de los contenedores y, actualmente, solo quedan 14. Y en segundo lugar, sobre la limpieza en general de Santa Cruz, el primer crítico soy yo. Si usted me pregunta que si con el actual contrato que tenemos podemos limpiar la ciudad como se merecen los chicharreros, mi respuesta es que este contrato es insuficiente. Por ello, y teniendo en cuenta que éste se vence en 2027, ya estamos trabajando en la nueva licitación, con el fin de mejorar el servicio. Ya le puedo anunciar que, por ejemplo, incrementaremos la inversión anual, pasando de 22 a 25 millones, y también tendremos más barrenderos a pie de calle. Nuestra intención es sumar 40 barrenderos a los 75 con los que cuenta en la actualidad el servicio. Dicho esto, en Santa Cruz también existe un problema de civismo. No puede ser que haya personas que dejen sus enseres en la calle, sabiendo que hay un servicio recogida gratuito; que depositen las bolsas fuera de los contenedores, y que ensucien las calles tirando basura al suelo. Por eso, he anunciado que pondremos mano dura contra los infractores. Hemos pedido a la Policía Local que intensifique la imposición de sanciones desde los 2.500 euros.

¿Qué ha ocurrido con el proyecto de teleférico desde el centro de la ciudad hasta el Parque de Las Mesas que usted anunció?

Seguimos trabajando en él. Cuando tengamos el proyecto, lo que prevemos que ocurra en junio de 2026, mi idea en sentarme con Teleférico del Teide y pedir financiación europea, tal y como lo hizo Granada. Será un atractivo más para la ciudad de Santa Cruz y lograremos que el Parque de Las Mesas, un pulmón verde próximo al centro de la ciudad, tenga vida.

Ha asegurado que Santa Cruz recuperará las terrazas de verano. Ha dicho que no le gustaría que su hijo se marchara al Sur para poder divertirse por la noche; pero teniendo en cuenta la oferta de ocio nocturno que existe en la actualidad esta ciudad, no le va a quedar otro remedio...

Yo pude disfrutar de la época dorada de las terrazas de verano en esta capital y de su vida nocturna. Éste es un asunto que he tratado con el Puerto para buscar un espacio adecuado para terrazas. Podría ser en la Dársena de Los Llanos, en la zona que antes comenté, y en la parte trasera del Palmétum, aprovechando el Paseo Litoral que crearemos, pero siempre respetando el descanso de los vecinos. Me niego a que los jóvenes tengan que salir de Santa Cruz de Tenerife para divertirse.

¿Qué ha pasado con las cámaras que se iban a instalar en el Parque García Sanabria para poner fin al vandalismo y para evitar que se abandonen especies exóticas en el mismo?

Estamos trabajando en la instalación de las cámaras del García Sanabria, autorizadas por la Subdelegación del Gobierno. Nuestra intención es encenderlas antes de final de año. El Reloj de Flores y la charca estarán totalmente vigilados. También nos gustaría poner cámaras, porque así lo solicitan los vecinos ante el incremento de la droga y de la prostitución en la zona, en la Vuelta de Los Pájaros.

Se ha ganado usted bastantes enemigos por la tala de árboles.

De lo único que soy enemigo es de la desinformación y, sobre todo, de la mala uva de algunas asociaciones. ¿Qué haría usted si fuese edil de Servicios Públicos y los técnicos estableciesen la necesidad de talar un árbol para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Yo lo tengo claro. Yo no me levanto por la mañana con una sierra y con la necesidad de eliminar árboles de la ciudad. Cuando se tala un ejemplar es porque un informe técnico así lo establece. Pero es que, además, plantamos más árboles que los que se eliminan. En la Rambla estamos invirtiendo 1,3 millones para mejorarla; en el Parque Viera y Clavijo plantaremos más de 2.000 árboles, y crearemos corredores verdes en la ciudad. Asimismo, contamos con un Plan de Infraestructura Verde, que incluye numerosas acciones que tenemos que estudiar, como el soterramiento de la Rambla para plantar más árboles y generar más sombra. Con respecto a que se esté diciendo que el Ayuntamiento tala de manera indiscriminada, le comunico que he encargado un informe sobre unas declaraciones de la asociación Los Árboles Hablan. Le anuncio que no descarto emprender acciones judiciales contra aquellos que mienten. Ha llegado la hora de defenderme.

La implantación del carril bici en el centro ha sido un fracaso.

Estamos a la espera de que la justicia responda a nuestro recurso de casación contra el auto que paralizó las obras, a raíz de la denuncia presentada por una asociación de vecinos. Ya he anunciado que pediré un informe a los Servicios Jurídicos sobre la posibilidad de poder abrir el carril mientras se decide su futuro. En el caso de que nuestro recurso sea rechazado, cumpliremos la decisión judicial y se tendrá que desmantelar el carril.

La falta de aparcamiento es uno de los principales problemas de Santa Cruz. Usted logró regularizar los parking subterráneos, abaratando los precios, pero también es cierto que las obras que se han ejecutado en el municipio en los últimos meses han eliminado numerosas plazas de estacionamiento, más de 330 sólo en el centro de la ciudad.

Estamos trabajando en diferentes proyectos de aparcamientos, como el previsto en la calle de La Rosa o en la zona del Cuartel de Almeyda. Ytambién, como bien sabe, implantaremos las zonas verdes y azules para intentar solucionar el déficit existente. Actualmente, tenemos 65.000 aparcamientos en superficie y 140.000 vehículos empadronados en la ciudad. Por lo tanto, tenemos que regular la oferta existente.

Usted ha sido bastante tajante en la defensa de la libertad horaria comercial en el municipio, para que las grandes superficies también puedan abrir los domingos. El alcalde dice que esto solo ocurrirá si hay consenso, pero ya se sabe que no será posible, porque Zona Centro se ha negado.

¿Qué ciudad queremos ser, una que duerma y que esté cerrada los domingos o una despierta, abierta y viva? Yo creo en la libertad horaria comercial y también defiendo que toda Santa Cruz sea turística. En octubre se celebrará la Mesa de Comercio, en la que se tratará este tema. El Ayuntamiento tendría que llevar un plan de etapas, para poco a poco ir probando la apertura dominical en el municipio también de los establecimientos de más de 300 metros. Si esto ocurre en otras ciudades, como en Las Palmas de Gran Canaria, por qué no puedo ocurrir aquí. Si en otros lugares se ha llegado a un acuerdo, ¿por qué no pasa en Santa Cruz?

Cuando en 2011 se creo la única Zona de Gran Afluencia Turística en Santa Cruz, que corresponde al casco histórico, donde todos los establecimientos pueden abrir aunque no lo hacen, el Ayuntamiento lo hizo sin consenso. Ahora el alcalde lo establece como requisito, pero insisto, la Asociación de Empresarios Zona Centro no quiere que las grandes superficies abran los domingos. ¿Será Tarife valiente?

El Ayuntamiento debe establecer un plan de etapas para abrir la ciudad poco a poco. Y si esto no se acuerda en la próxima Mesa de Comercio, pues en 2027 habrá elecciones. Le puedo asegurar que con el PP, Santa Cruz sí abrirá los domingos. Lo que no puede ser es que los domingos en Santa Cruz lo único que se escuche es el sonido de las palmeras.

¿Qué ha conseguido el PP para Santa Cruz en este mandato y, en concreto, el edil Carlos Tarife?

Debo decir que hemos conseguido que Santa Cruz recupere los grandes conciertos y eventos para la ciudad. También, y entre otras acciones, hemos impulsado un acuerdo marco por 140 millones para acelerar la ejecución de obras, y, por otra parte, estamos cerca de conseguir el vertido cero de aguas residuales al mar.

¿La relación con su socio de Gobierno, CC, es realmente tan idílica como intentan aparentar?

Nuestra relación es muy buena, pero es normal que tengamos puntos de vista diferentes en algunas cuestiones.

¿Será el candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz?

Formo parte de un equipo que dirige Manolo Domínguez. Estaré donde me digan. Pero, por supuesto, quiero continuar en Santa Cruz y ser el candidato.

¿Repetiría el pacto con CC?

Sí. Con respecto al PSOE y a Vox, firmaría ante notario que no pactaré con ellos.

¿En qué cambiaría la vida de los chicharreros si Carlos Tarife fuese el alcalde?

Me centraría en cuatro cosas: en abrir Santa Cruz al mar, en ofrecer unos servicios públicos de gran calidad, en garantizar una movilidad adecuada, y en dotar a este municipio de grandes infraestructuras, como un Tenerife Arena para eventos deportivos.