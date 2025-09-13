En riesgo el funcionamiento del Faro de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, infraestructura "crítica" para la seguridad de la navegación

El deslizamiento de un muro ha puesto en riesgo el acceso al Faro de Anaga para poder realizar su mantenimiento, una infraestructura esencial para garantizar una navegación marítima segura, «especialmente en condiciones adversas». La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a licitación, por el trámite de urgencia, la rehabilitación del muro y del camino por el que se accede a la torre desde el mar. Los trabajos supondrán una inversión de más de 346.000 euros y deberán ejecutarse en el plazo de tres meses.

La Autoridad Portuaria explica que el objetivo de esta obra es garantizar la seguridad, estabilidad y operatividad del acceso al Faro de Anaga desde el embarcadero, mediante la rehabilitación del muro de contención que sustenta la pista de acceso. Una parte de ese muro ha cedido parcialmente, lo que ha provocado, según indica el citado organismo estatal, el desprendimiento de un tramo del camino, «comprometiendo tanto la integridad de la vía como la seguridad de los operarios y técnicos que transitan por ella para realizar labores de mantenimiento, vigilancia y gestión del faro». Sin este acceso, dichas labores no podrán llevarse a cabo.

Único acceso

Y es que esta pista del Parque Rural de Anaga, según informa el Puerto, es el único acceso desde el punto de atraque hasta el faro, situado sobre la Punta de Roque Bermejo, «por lo que su correcto estado es esencial para asegurar la continuidad del servicio». En ese sentido, el organismo estatal destaca que el Faro de Anaga constituye una infraestructura «crítica» al desempeñar funciones «esenciales» como señal marítima para la navegación segura, «especialmente en condiciones adversas».

Urgencia

«Sin la rehabilitación del muro no se podría garantizar el acceso fiable y seguro a la instalación, poniendo en riesgo tanto la seguridad de las personas como la continuidad del servicio de ayuda a la navegación. Lo expuesto justifica la necesidad de acudir, para la licitación de los trabajos, a un procedimiento abierto urgente, dado el carácter inaplazable de la actuación y la concurrencia de interés público. Se trata de una obra imprescindible para poder acceder al Faro de Anaga, por lo que la urgencia del procedimiento es patente», se indica en la memoria justificativa del proyecto.

Muro situado en el acceso al Faro de Anaga. / El Día

Desde el mar

Entre las competencias de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se encuentran las de planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del Puerto, y de las señales marítimas. El Faro de Anaga sobre la Punta de Roque Bermejo es uno de los siete faros dependientes de este organismo. El acceso al mismo se realiza por mar, atracando en el embarcadero situado en Roque Bermejo, para después acceder al faro mediante la citada pista que conecta la torre con este embarcadero.

En la zona próxima al embarcadero, junto a la playa, la pista se apoya sobre un muro de contención, el cual ha sufrido un deslizamiento por su pie, «dando lugar a que este acceso, vital para el mantenimiento del faro, se encuentre parcialmente derrumbado», por lo que existe el riesgo de que se convierta en inaccesible. En concreto, el deslizamiento del muro ha afectado a un tramo de aproximadamente diez metros.

Obras

Para proceder a la rehabilitación del acceso se plantea la ejecución de un nuevo muro de contención, anclado al terreno mediante bulones. Las obras previstas consistirán, principalmente, en la retirada previa del material tanto del muro como del relleno del trasdós de ese muro que conformaba la pista. «Una vez limpio, se procederá a la ejecución de otro muro de hormigón escalonado, que sirva de contención al camino».

Para la ejecución de estos trabajos, y según informa Puertos de Tenerife, será necesario el transporte mediante embarcaciones de la totalidad de la maquinaria y materiales necesario, así como el transporte diario por mar de los trabajadores, «siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan».