Torres: "No puede haber un monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha visitado este viernes, 12 de septiembre, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha señalado con respecto al monumento a Franco situado en la avenida de Anaga que, de manera objetiva, no puede haber un elemento que exalte la dictadura franquista, "una etapa de absoluta ausencia de libertades, de tortura y de persecución a quien pensara distinto".

Eso sí, recuerda que se está tramitando un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) a raíz de una sentencia judicial, por lo que, y según añade, "habrá que esperar a lo que digan los especialistas". "Si existen razones objetivas para proteger esta escultura, entonces se debe proceder a su resignificación, para que se entienda con claridad que fue ese monumento y lo que significó. Si los técnicos entienden que no debe protegerse, será retirado", apuntó.

Torres en un encuentro en el municipio de La Laguna / El Día

Con respecto a la postura que ha mantenido el Ayuntamiento de Santa Cruz respecto a la retirada del monumento a Franco de la avenida de Anaga, administración que ha llevado a los tribunales este asunto, Torres manifestó que ha tenido una "buena" conversación con el alcalde al respecto. "Hemos intercambiado opiniones, lo que no significa que no estemos de acuerdo. Los demócratas no debemos tener diferencias cuando se trata de eliminar todo aquello que va contra la democracia", manifestó el ministro.