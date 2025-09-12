El buque escuela de la Armada Uruguaya arriba a Santa Cruz de Tenerife y abre sus puertas a los ciudadanos
Las visitas al barco, atracado en la Dársena de Los Llanos del Puerto chicharrero, podrán realizarse este domingo, 14 de septiembre
El Puerto chicharrero ha recibido la visita del emblemático buque escuela de la Armada Uruguaya Capitán Miranda. Éste abrirá sus puertas a los ciudadanos el domingo, 14 de septiembre, según informa la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Todo aquel que lo desee podrá acceder al barco entre las diez y doce y media de la mañana, y entre las dos y las seis de la tarde. El Capitán Miranda se encuentra atracado en la Dársena de Los Llanos de la instalación chicharrera.
Desde Lisboa
Esta embarcación ha llegado a la capital tinerfeña este viernes, 12 de septiembre, procedente de Lisboa, y partirá el lunes, 15 de septiembre. Cuenta con 64 metros de eslora, ocho de manga y un volumen de 839GT. La Autoridad Portuaria anima a los ciudadanos a subir a bordo de este buque escuela, consignado en Tenerife por Alfaship Shipping Agency, y a "vivir una experiencia única".
Crucero de instrucción
El Capitán Miranda se encuentra realizando su 35º crucero de instrucción, iniciado el pasado 14 de abril. La travesía, de seis meses y de 17.600 millas náuticas, ha incluido escalas en puertos de Brasil, Italia, España, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Países Bajos y Portugal. El pasado mes de mayo arribó a Las Palmas de Gran Canaria.
Bajo el mando del capitán de navío Andrés Debali, viajan a bordo un total de 24 guardiamarinas de la Escuela Naval de Uruguay, así como oficiales invitados de las armadas de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.
Pasajeros
La dotación es de 80 personas, incluyendo representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras entidades, y delegados de Argentina, Brasil, Reino Unido y España.
Esta embarcación fue construida en España en el año 1930 como buque oceanográfico. Se convirtió en buque escuela de la Armada Uruguaya en 1977.
