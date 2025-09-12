El buque escuela de la Armada Uruguaya arriba a Santa Cruz de Tenerife y abre sus puertas a los ciudadanos

El Puerto chicharrero ha recibido la visita del emblemático buque escuela de la Armada Uruguaya Capitán Miranda. Éste abrirá sus puertas a los ciudadanos el domingo, 14 de septiembre, según informa la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Todo aquel que lo desee podrá acceder al barco entre las diez y doce y media de la mañana, y entre las dos y las seis de la tarde. El Capitán Miranda se encuentra atracado en la Dársena de Los Llanos de la instalación chicharrera.

Desde Lisboa

Esta embarcación ha llegado a la capital tinerfeña este viernes, 12 de septiembre, procedente de Lisboa, y partirá el lunes, 15 de septiembre. Cuenta con 64 metros de eslora, ocho de manga y un volumen de 839GT. La Autoridad Portuaria anima a los ciudadanos a subir a bordo de este buque escuela, consignado en Tenerife por Alfaship Shipping Agency, y a "vivir una experiencia única".

Crucero de instrucción

El Capitán Miranda se encuentra realizando su 35º crucero de instrucción, iniciado el pasado 14 de abril. La travesía, de seis meses y de 17.600 millas náuticas, ha incluido escalas en puertos de Brasil, Italia, España, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Países Bajos y Portugal. El pasado mes de mayo arribó a Las Palmas de Gran Canaria.

Bajo el mando del capitán de navío Andrés Debali, viajan a bordo un total de 24 guardiamarinas de la Escuela Naval de Uruguay, así como oficiales invitados de las armadas de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.

Pasajeros

La dotación es de 80 personas, incluyendo representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras entidades, y delegados de Argentina, Brasil, Reino Unido y España.

Esta embarcación fue construida en España en el año 1930 como buque oceanográfico. Se convirtió en buque escuela de la Armada Uruguaya en 1977.