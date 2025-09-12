Acuerdo con el Estado para traer desde Salamanca reliquias masónicas que pertenecieron al templo de Santa Cruz de Tenerife

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, que el Ayuntamiento prevé inaugurar antes de final de año tras su rehabilitación, recuperará algunos de los elementos históricos que pertenecían a la Logia de Añaza, que fue la encargada de construir en el año 1900 este emblemático inmueble, y que actualmente se encuentran en Salamanca. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, y el alcalde chicharrero, el nacionalista José Manuel Bermúdez, acordaron este viernes, 12 de septiembre, durante una reunión en el Palacio Municipal, la firma de un convenio para trasladar desde el archivo de Salamanca estas reliquias masónicas, entre las que se encuentran el estandarte de la logia de Añaza, que tiene más de 120 años, espadas, libros y medallas.

El ministro Ángel Víctor Torres destacó la importancia de este convenio porque su objetivo es dotar al Templo Masónico de la capital tinerfeña, al museo con el que contará, de contenido histórico, recuperando elementos que pertenecieron a este edificio y que nunca debieron salir de allí. Torres señaló que este inmueble, situado en la calle de San Lucas, en la zona centro de Santa Cruz, se convertirá en un referente a nivel nacional. Recordó que las obras de rehabilitación se iniciaron hace dos años y que su ejecución ha supuesto una inversión de tres millones de euros.

Centro de Visitantes

"Pronto inauguraremos el Templo Masónico de Santa Cruz, donde se ha hecho un trabajo magnífico de rehabilitación. Ahora es necesario dotar a este edificio de fondos bibliográficos e históricos, y de todo aquello que lo convierta en un centro visitable, con el fin de que se conozca la verdadera historia de la masonería, que fue fundamental para el desarrollo intelectual y para el autoconocimiento", señaló el ministro.

Perseguida

Éste añadió que la masonería fue perseguida, "lamentablemente", durante los años de la dictadura franquista de una manera "absolutamente ignominiosa", lo que hizo que muchos templos desaparecieran. "Afortunadamente, el de Santa Cruz no fue uno de ellos, pero, durante la dictadura, los elementos de la Logia de Añaza fueron trasladados a la Península. Por eso, nuestro objetivo ahora es que regresen a Santa Cruz de Tenerife" explicó Torres.

Recreación de una logia masónica en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca / Ministerio de Cultura

Listado de elementos

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según anunció su responsable, ya ha solicitado, de manera oficial, al archivo de Salamanca, que se elabore un listado de todo lo que se encuentra en dicho espacio de la Logia de Añaza y que "debería estar en Santa Cruz de Tenerife". "Debemos entregar a la ciudadanía de este municipio lo que fue parte de su historia", agregó.

Único

El alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez, apuntó que todos los elementos masónicos que pueda recuperar Santa Cruz formarán parte del centro de visitantes del Templo Masónico, de su museo. "Dichos elementos tienen que volver a este edificio, porque son parte de su historia. Ya no queda mucho, pero los que sí siguen existiendo son una auténtica joya". Bermúdez aseguró que la capital tinerfeña tendrá un Templo Masónico único en todo el país.

Éste recordó que el Templo Masónico de Santa Cruz continúa en pie porque en su momento se convirtió en farmacia militar, "porque si no hubiese sido destruido como ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria". Relató que el Ayuntamiento chicharrero compró el inmueble en los años 90.

Inauguración

Con respecto al a obra, José Manuel Bermúdez aseguró que ya solo quedan los últimos remates. "Prácticamente, está todo hecho. En estos días se ha estado trabajando con la verja de la entrada. Nuestra previsión es que octubre recibamos la obra, para poder inaugurarlo antes de que acaba el año", manifestó.

Estandarte

El Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33° (SCG33) y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España, Jesús Soriano, explicó que todo lo que se encuentra en el archivo de Salamanca perteneciente a la Logia de Añaza fue requisado durante la dictadura, como se hizo con todas las logias. Con respecto al estandarte de la Logia de Añaza, Soriano indicó que durante muchos años éste estuvo colocado en una "logia que se inventaron en honor a Franco". "Actualmente, se encuentra en una sala totalmente protegido por su valor histórico y artístico".