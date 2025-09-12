Más de medio centenar de multas en lo que va de año en Santa Cruz de Tenerife por escupir, orinar y ensuciar la calle

En lo que va de año, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto 51 multas por ensuciar las calles del municipio, con cuantías que oscilan entre los 300 y los 5.000 euros, según la gravedad de la infracciones. Entre éstas se encuentran abandonar residuos en la vía pública, miccionar, verter agua sucia y escupir en la calle. Hasta el momento, el Consistorio ha recaudado por estas sanciones unos 77.000 euros.

El concejal responsable del área de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del Partido Popular (PP), ha anunciado en varias ocasiones que el Ayuntamiento chicharrero aplicaría mano dura contra la falta de civismo en la capital tinerfeña, contra aquellos que ensuciaran la ciudad. Y esta advertencia se está cumpliendo.

Por muy sorprendente que parezca que los agentes de la Policía Local puedan pillar ‘in fraganti’ a alguien orinando o escupiendo en la vía pública, en Santa Cruz de Tenerife esto está ocurriendo. Y es que el también primer teniente de alcalde ha ordenado que se intensifique la vigilancia policial y la imposición de sanciones contra los incumplimientos de la Ordenanza de Limpieza y Residuos.

Denuncias vecinales

Son numerosas las denuncias vecinales sobre la falta de limpieza en la capital tinerfeña, quejas a las que el concejal Carlos Tarife quiere dar una solución. Éste ha reconocido que el actual contrato municipal de limpieza y recogida de residuos debe mejorar, pero apunta que el principal problema que tiene Santa Cruz con respecto a este asunto es la falta de civismo de algunos ciudadanos. «Por ello, es necesario reforzar la vigilancia policial y la imposición de multas», indica.

Comisión de Control

El también responsable de las áreas de Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental informó durante la Comisión de Control celebrada este jueves, y a raíz de las preguntas realizadas por el grupo municipal Vox, que desde el 1 de enero hasta el 8 de septiembre se han incoado un total de 62 expedientes sancionadores por ensuciar la ciudad, de los que ya 51 se han resuelto. «Esto significa que la imposición de multas por incumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos se ha incrementado con respecto a 2024, cuando se tramitaron unas 30», resalta Carlos Tarife.

Del total de los expedientes resueltos en lo que va de año, once corresponden a sanciones impuestas a ciudadanos por orinar en la calle, con cuantías de 300 y 500 euros;uno por escupir, de 300 euros;tres por realizar grafitis en el mobiliario urbano, con multas de 750 euros;cinco por verter aguas sucias, con cuantías de 300 y 500 euros; y 31 corresponden a sanciones por abandonar residuos de todo tipo en la vía pública, con multas que oscilan entre los 1.000 y los 5.000 euros.

Solares

Por otra parte, el PSOE, a través de la edil Matilde Zambudio, denunció en la Comisión de Control el estado en el que se encuentran numerosos solares en Santa Cruz, poniendo como ejemplo la parcela municipal ubicada en la zona de Miraflores, donde se acumula la basura y acceden personas con problemas de drogadicción. El PSOE exigió la puesta en marcha de un plan de atención para estos solares.

Déficit de 100 policías

El concejal de Servicios Públicos anunció que se arreglará el muro de la parcela de Miraflores, «que alguien ha derribado», para evitar el acceso, y se limpiará el solar. Por su parte, la edil de Seguridad, Gladis de León (CC), comentó que para poder poner en marcha el citado plan hace faltan más policías. Recordó que Santa Cruz tiene un déficit de 100 agentes y exigió al Gobierno central que suprima la tasa de reposición para poder convocar más plazas.