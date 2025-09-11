El TSJC rechaza paralizar las obras de saneamiento en la Dársena de Anaga

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la solicitud presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de los trabajos de saneamiento en la Dársena de Anaga, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. La adjudicataria pedía la paralización inmediata de las obras al alegar supuestos riesgos para la seguridad de los trabajadores derivados de factores no previstos.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal ha concluido que no existe un “riesgo inminente” para los operarios y que los problemas denunciados se deben, en gran medida, a una mala organización interna de la UTE.

El origen del conflicto

En febrero de 2022, la UTE resultó adjudicataria de las obras de saneamiento de la Dársena de Anaga por un importe de 1,7 millones de euros. Los trabajos consisten en la ejecución de una red de 705 metros, de la cual ya se ha completado más del 86%, restando únicamente unos 95 metros para finalizar la obra.

Desde el inicio, según señala el TSJC, resultaba “evidente” que los terrenos donde se ejecuta la actuación estaban ganados al mar, sometidos a la influencia de las mareas y con presencia de agua. A juicio del tribunal, estos datos eran conocidos y aceptados por la empresa en el momento de la adjudicación.

Alegaciones de la UTE

La adjudicataria sostiene que durante el proceso han surgido circunstancias no previstas, como la aparición de roca en la excavación del vaso de la estación de bombeo. Según sus informes, estas condiciones han generado riesgos para los trabajadores, incluyendo posibles ahogamientos y desprendimientos.

En su recurso, la UTE pidió que, en caso de continuar las obras, se aprobase una modificación del contrato que recogiera la realidad actual del proyecto, con una revisión de precios y medidas de seguridad adicionales para evitar lo que consideran riesgos “inasumibles”.

La posición de la Autoridad Portuaria

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en octubre de 2023, ya había descartado suspender los trabajos. Desde Puertos de Tenerife se interpreta que la verdadera intención de la UTE no es la protección de los trabajadores, sino forzar una revisión al alza de los precios acordados en el contrato inicial.

Decisión del TSJC

En su resolución, el TSJC desestima la petición de suspensión cautelar y afirma que no se acredita un riesgo grave o inminente para los trabajadores. El tribunal recalca que los inconvenientes mencionados eran previsibles en una obra de estas características y que deben ser gestionados por la empresa adjudicataria, que aceptó esas condiciones en el momento de la licitación.

Con ello, las obras de saneamiento en la Dársena de Anaga continuarán, quedando pendientes de ejecución los últimos tramos de la red.

Un proyecto cercano a su finalización

Según los datos aportados en el proceso, la obra ya se encuentra en un estado avanzado de ejecución, con más del 86% del trabajo completado. De esta forma, solo restan unos 95 metros de canalización para concluir el proyecto, cuya finalización será clave para la mejora del saneamiento en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife.