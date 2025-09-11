Santa Cruz de Tenerife recibirá 412 cruceros en la temporada 2025-2026, de los que cuatro serán primeras escalas

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto recibir, durante la temporada de cruceros 2025-2026, es decir, entre los meses de septiembre y junio, 412 cruceros, que son las escalas confirmadas hasta el momento. De estas embarcaciones, cuatro visitarán por primera vez la capital chicharrera.

Entre éstos se encuentra el barco Mardi Grass, que arribará a Santa Cruz el 22 de septiembre. Se trata de un crucero familiar de la compañía Carnival Cruise Line, conocido por ser el primero de la compañía en utilizar Gas Natural Licuado (GML) y por ofrecer la primera montaña rusa en alta mar. Tiene capacidad para unos 5.200 pasajeros.

También visitará la capital tinerfeña en primera escala el crucero de lujo Luminara, el próximo 6 de noviembre. Se trata del tercer superyate de lujo de la Ritz-Carlton Yacht Collection, puesto en servicio en 2025, que ofrece capacidad para 452 pasajeros en 226 suites con terraza. Viajar en esta lujosa embarcación cuesta entre 8.100 y 21.300 euros.

Asimismo, arribará por primera vez al Puerto chicharrero los barcos de expedición Le Bougainville, el 28 de noviembre, y Douglas Mawson, el 25 de abril. El primero tiene capacidad para 184 pasajeros y el segundo, para 130.

Novedades

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife destaca que entre las novedades más destacadas para esta temporada se encuetra la llegada de un segundo crucero para la realización de operaciones regulares de suministro de Gas Natural Licuado en el Puerto chicharrero, "instalación quefue pionera en el suministro de GNL al buque AIDAnova en diciembre de 2018, en la Terminal de Cruceros de Tenerife".

Inicio de la temporada

Este organismo informa de que la temporada de cruceros 2025-2026 en las instalaciones portuarias de la provincia ha arrancado este jueves, 11 de septiembre, en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, con el atraque del Ventura. En total, para esta temporada están previstas 783 escalas hasta el próximo mes de junio de 2026, 193 más que en la temporada recién concluida. En concreto, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife tiene confirmadas a fecha de hoy 412 escalas; La Palma, 235; La Estaca (El Hierro), 22; San Sebastián de La Gomera, 108; y Los Cristianos, 6.

En cuanto a primeras escalas, están previstas un total de 22, cuatro en La Estaca (El Hierro), otras cuatro en Santa Cruz de Tenerife, seis en San Sebastián de La Gomera y ocho en Santa Cruz de La Palma. "Estas primeras visitas reflejan la confianza de las navieras en el destino y contribuyen a reforzar la posición de Canarias en las rutas atlánticas de cruceros".

Feria de cruceros

En este contexto, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha presentado esta semana en la feria de cruceros "más importante de Europa", Seatrade Europe, los últimos datos sobre el turismo de cruceros bajo la firma promocional Cruise Atlantic Islands (CAI), la Asociación Internacional de Puertos de las Islas de la Macaronesia. La delegación de Puertos de Tenerife mostró "el atractivo turístico y la diversidad de experiencias que ofrecen las islas, así como la calidad de sus infraestructuras portuarias, entre los 3.500 profesionales de la industria que asistieron al encuentro celebrado en Hamburgo, del 10 al 12 de septiembre".

Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, “"el notable incremento de escalas, así como de cruceristas con 1,3 millones en 2024, confirma que Canarias continúa consolidándose como un destino de referencia en las rutas atlánticas de cruceros".