Santa Cruz de Tenerife gastará 300.000 euros en arreglar Los Charcos: 2,5 actos vandálicos al día y materiales "poco adecuados"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se tendrá que gastar unos 300.000 euros en arreglar los desperfectos que presenta en la actualidad la recién inaugurada zona de baño de Los Charcos, en Valleseco. Así lo ha anunciado este jueves, 11 de septiembre, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, durante una Comisión de Control, a raíz de las comparecencias solicitadas por los grupos municipales de la oposición PSOE y Vox. Tarife informó de que en este espacio del litoral chicharrero se cometen 2,5 actos vandálicos cada día, convirtiéndose así en el punto de la capital con más incidencias por vandalismo. "Lo último con lo que nos hemos encontrado es con piedras en el váter de uno de los baños", relata.

Por ello, y según recordó el también primer teniente de alcalde, el Consistorio chicharrero ha anunciado que se acometerán obras de mejora de manera inmediata, como la sustitución de escaleras de acceso al mar, barandillas y vallas, que finalizarán antes de diciembre, y que se intensificará tanto la presencia policial en la zona, como la imposición de sanciones. En ese sentido, la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León también señaló durante la Comisión de Control que se establecerá un puesto fijo de la Policía Local en Los Charcos y en El Bloque, con el objetivo de poner fin al vandalismo.

Zona de Charcos de Valleseco. / t

Oposición

Sin embargo, tanto el Partido Socialista, a través de su portavoz, Patricia Hernández, como Vox, a través de su portavoz, Alejandro Gómez, han asegurado que el vandalismo no es el único problema que existe en la nueva zona de baño de Los Charcos, pues, y según señalaron, "los materiales que se utilizaron en su construcción no eran los adecuados, según se reconoce en los propios informes municipales". Éstos han recriminado al equipo de Gobierno local, formado por CC y PP, que no exijan responsabilidades a la empresa que se encargó de la ejecución de la obra.

Mantenimiento

La socialista Patricia Hernández le reprochó al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, que "siempre intente responsabilizar de todos los males de Santa Cruz a los ciudadanos y que, por el contrario, siempre sea blando con los contratistas". Ésta apuntó que en un acta de inspección sanitaria realizada en el mes de abril se determinó que muchos de los problemas existentes en esta parte del litoral no tenían que ver con el vandalismo, sino con la calidad de los materiales.

"Una vecina de la capital denunció en sus redes sociales que a su hijo tuvieron que darle puntos por el material oxidado de Los Charcos. Los políticos también tenemos que asumir las cosas que hacemos mal", aseveró Patricia Hernández. Ésta también culpó al Ayuntamiento de Santa Cruz de no realizar un mantenimiento adecuado en esta zona de baño.

Calidad de los materiales

El portavoz de Vox criticó que el Consistorio capitalino tenga que gastarse ahora unos 300.000 euros para sustituir materiales y arreglar desperfectos debido a una obra que no se hizo bien, "porque no todo ha sido el vandalismo, tal y como se establece en los propios informes municipales. "Por ejemplo, éstos dicen, con respecto al vallado interior y a las escaleras de la plataforma, que las roturas se han producido por un defecto de fabricación o por problemas de resistencia de los materiales", señaló Alejandro Gómez.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos respondió que es cierto que los materiales que se utilizaron en la obra por parte de la empresa contratada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no fueron los más adecuados, "por lo que tendrá que ser este organismo el que exija responsabilidades a la contrata", pero, y según añadió Carlos Tarife, el vandalismo en Los Charcos "se ha convertido en un problema, cometiéndose 2,5 actos vandálicos al día". "Además, éstos se realizan en una zona en concreto, la que es utilizada por los jóvenes. En la parte utilizada por las familias, y siendo los mismos materiales, no existen desperfectos", concluyó el edil.