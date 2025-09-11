Santa Cruz de Tenerife cerrará el Pabellón Ana Bautista el 19 de septiembre por obras

El Pabellón Ana Bautista, situado en Santa Cruz de Tenerife, junto al barranco de Santos, cerrará sus puertas el 19 de septiembre por obras. Así lo ha anunciado la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, durante la Comisión de Control celebrada este juves, 11 de septiembre, y a raíz de la comparecencia solicitada por el PSOE.

Cebrián recordó que se trata de una reforma integral de este pabellón, "un centro de referencia para la gimnasia rítmica", que costará 410.000 euros y que se ejecutará en un plazo de dos meses. Comentó que los clubes de gimnasia serán trasladados, una vez que comiencen los trabajos, al nuevo Pabellón Paco Álvarez, situado en Tomé Cano. A su vez, los equipo de baloncesto y voleibol que entrenan en el Paco Álvarez serán trasladado a otras instalaciones. "Lo que podemos asegurar es que ningún equipo ni club se quedará sin un lugar en el que entrenar", manifestó la concejala.

Retraso

Los grupos municipales de la oposición, el Partido Socialista, a través de la edil Elena Mateo, y Vox, a través de su portavoz, Alejandro Gómez, criticaron que desde el área de Deportes se haya dado hasta cuatro fechas distitnas para el inicio de estas obras. Denunciaron que éstas no hayan comenzado en agosto, "tal y como se prometió la última vez".

Obras

Entre los diferentes trabajos que se llevarán a cabo en el Pabellón Ana Bautista, que llegó a tener goteras, se encuentran la renovación del sistema de iluminación, la sustitución del pavimento deportivo y la instalación de un nuevo sistema de agua caliente. Se trata de actuaciones que tanto los usuarios de esta instalación deportiva municipal como los partidos de la oposición en el Ayuntamiento, fundamentalmente el PSOE, han venido reclamando desde hace más de cinco años, debido a las condiciones en las que se encuentra este espacio.

"En todo este tiempo, hemos realizado varias actuaciones de mejora, pero el pabellón necesitaba un reforma integral, que acometeremos ahora. Nuestra intención era comenzar en agosto, pero la empresa nos ha dicho que empezará el 19 de septiembre. Pero no pasa nada, son sólo 15 días más tarde", señaló la edil de Deportes.

Otras disciplinas

La intención del Ayuntamiento es que esta instalación deportiva se convierta, una vez ejecutado el proyecto de reforma integral, en un pabellón polivalente, abriéndose a diferentes disciplinas, aunque se dará prioridad a la gimnasia rítmica.