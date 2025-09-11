Santa Cruz de Tenerife abre, en lo que va de año, 53 expedientes por alquiler vacacional

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha abierto, en lo que va de año, 53 expedientes por actividad ilegal relacionados con la vivienda vacacional. A lo largo de 2024, se abrieron 37 expedientes.

De esta forma responde el Ayuntamiento chicharrero a una pregunta formulada por el Partido Socialista para la Comisión de Control que se celebrará este jueves, 11 de septiembre.

Filtrado de datos

De todas formas, la concejala responsable del área de Urbanismo, Zaida González, del Partido Popular (PP), aclara que la base de datos utilizada por la Gerencia no permite el filtrado de los expedientes que finalizan mediante una resolución de restablecimiento, cumplimiento, archivo o sanción, «pudiendo ofrecerse sólo un dato global de los expedientes abiertos».

Podrían haber más

Por lo tanto, podrían haber más expedientes sobre vivienda vacacional en el municipio capitalino.