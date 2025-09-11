Ni San Fernando (Duggi) ni Salamanca: este fue el primer colegio público de Santa Cruz y aún sigue en pie

En toda ciudad hay “primeras veces” que acaban difuminadas entre recuerdos y mitos: el primer teatro, el primer tranvía… y el primer colegio público.

En Santa Cruz, este hito no solo marcó la apuesta por la educación de las clases populares, también dejó una huella arquitectónica que hoy sigue contando una historia de barrio, ciudadanía y progreso.

Cuando en la capital se habla de “los colegios de toda la vida”, muchos miran a San Fernando (Duggi) o a Salamanca. Son históricos, sí, pero posteriores (años 20–30 del siglo XX).

El primer colegio público construido en la ciudad es anterior y sigue en pie en El Toscal: el Grupo Escolar del Norte.

La decisión política

Ante la falta de plazas escolares (solo había una escuela de niñas en la calle del Pilar y otra de niños en Jesús Nazareno), el Pleno del 28 de octubre de 1891 encargó al arquitecto municipal Antonio Pintor el proyecto de un grupo escolar en El Toscal.

El Ayuntamiento tramitó la subvención al Ministerio de Fomento. Cuenta el cronista de la ciudad José Manuel Ledesma que el expediente fue devuelto 14 veces por defectos de forma y aprobado definitivamente en octubre de 1896.

El colegio se levantó entre las calles La Rosa y Santiago. El solar principal fue donado por Juan Cumella Monner (empresario de carbón y agua para buques); el Consistorio expropió otro a Antonio Bonet y Torrente por 1.203,40 pesetas.

El 6 de junio de 1898 comenzaron las obras. El 20 de julio de 1898 se adjudicaron al contratista catalán Juan Sitja Campmany por 91.527,25 pesetas.

Dos meses después se añadió una mejora de 1.492 pesetas para dignificar la nueva fachada generada por la prolongación de la calle San Antonio hasta La Rosa.

Lluvias, reparaciones y fin de obra (1899–1900)

Con la obra muy avanzada, unas lluvias dejaron al descubierto deficiencias: se había sustituido el mortero de cemento por cal, faltaban hiladas de tejas y otras no estaban fijadas. El arquitecto Pintor inspeccionó y el alcalde dio tres meses al contratista para enmendar, bajo amenaza de rescisión. (La documentación cita “noviembre de 1889”, pero por la secuencia de obra debe leerse 1899.)

Las obras concluyeron el 23 de abril de 1900, “a falta de excusados”, ya que no existía alcantarillado en la zona.

Aire francés

En marzo de 1911 se amplió el edificio para albergar dos escuelas graduadas, una de niños y otra de niñas. En 1922 se ejecutó un acceso que comunicó el semisótano con el jardín de la calle La Rosa, cerrándolo con jambas de hierro.

Pintor se inspiró en modelos franceses, imitando al Instituto de París, y levantó un conjunto ecléctico a escala reducida, de planta en U con patio central. La fachada de La Rosa presenta dos cuerpos adelantados, cornisa y pretil perimetrales, y una cantería muy cuidada en jambas, dinteles, esquinas y marcos.

En la parte posterior, por calle Santiago, está la Casa de los Maestros, también de Antonio Pintor, con dos plantas y el mismo lenguaje ecléctico. Hoy esas viviendas municipales están cedidas a dos agrupaciones del Carnaval para sus ensayos.

De Grupo Escolar del Norte a CEIP La Rosa

El centro se conoció como Grupo Escolar del Norte, durante décadas llevó la denominación de “Onésimo Redondo” en homenaje a un pilar del franquismo, lo que llevó a que, en cumplimiento de la Le de Memoria Histórica, en 2022, cambiara de nombre de nuevopasando a llamarse CEIP La Rosa.

Además de su valor docente, es pieza patrimonial de El Toscal y testimonio del primer esfuerzo municipal serio por dotar a Santa Cruz de infraestructura escolar pública.