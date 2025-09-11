Así está el parque móvil de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife: doce vehículos en el taller y cinco fuera de servicio
El sindicato policial CSIF denuncia que con el número actual de coches y motos no es posible prestar un servicio con seguridad
De los 63 vehículos (42 coches y 21 motos) con los que cuenta la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, 12 (seis coches y seis motos) se encuentran en el taller y cinco (cuatro coches y una motocicleta) están fuera de servicio de forma definitiva. Así lo admite el Ayuntamiento, a raíz de una pregunta formulada por el PSOE para la Comisión de Control que se celebrará este jueves.
El Consistorio asegura que, en general, la flota mantiene condiciones para la prestación del servicio. Informa de que, para 2026, está prevista la incorporación de nuevos vehículos mediante renting (alquiler). También se está estudiando la posibilidad de adquirir en propiedad dos vehículos más.
Seguridad
El sindicato policial CSIF denuncia que con el número actual de coches y motos no es posible prestar un servicio con seguridad en el municipio, "ya que ante cualquier evento inesperado, como una alerta meteorología o un evento multitudinario, no existen vehículos suficientes".
Renting
El portavoz del CSIF, Jesús Illada, señala que la adquisición de vehículos de policía mediante renting ha demostrado no ser eficaz, "ya que cuando los vehículos patrulla se estropean o se deterioran con el uso y el tiempo no se sustituyen por otro igual, con las mismas características que un vehículo patrulla".
