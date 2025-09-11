Una avería deja sin agua a varias zonas de Santa Cruz
Emmasa parece haber reparado la avería, pero continúan los problemas en cuanto a la presión y la ausencia de agua
Una avería en varias zonas de Santa Cruz ha dejado sin agua a los vecinos de la capital. El problema se produjo en la red principal de suministro y afectó al barrio Salamanca, avenida de Venezuela, Los Gladiolos y Los Verodes.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apuntan a que Emmasa ha procedido a su reparación, devolviendo el suministro del agua. No obstante, se avisa de que pueden haber problemas de presión que se irán resolviendo en las próximas horas. Los problemas han sido en una reductora de presión, y por el momento esta cargando la red.
Vecinos de la zona de Salamanca alertan de que todavía quedan varias calles sin agua y en otras no hay presión.
