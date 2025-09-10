Santa Cruz de Tenerife gastará este año 1,4 millones en licencias de taxis

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado las bases que regularán este año el rescate de licencias de taxis en el municipio, así como el presupuesto que se destinará a este procedimiento, que asciende a 1.396.751 euros. La convocatoria entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que ocurrirá en los próximos días.

Por cada retirada de licencia que se realice, el Consistorio chicharrero abonará una indemnización de 37.000 euros. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, aclara que el procedimiento es de carácter voluntario, «por lo que formarán parte del mismo, quienes, siendo titulares de una licencia municipal de auto-taxi, deseen que les sea retirada». El Ayuntamiento prevé retirar 37 licencias antes de finalizar 2025.

Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), recuerda que éste es el último año del convenio suscrito con el Cabildo de Tenerife para la retirada de licencias de taxi en Santa Cruz, «un compromiso establecido desde el año 2023». Desde entonces y hasta la finalización del convenio, se realizará un desembolso total de 5,6 millones, de los que el Ayuntamiento aporta el 55% y la Corporación insular, el 45 % restante.

Solicitudes

«Se trata de una convocatoria abierta, sujeta a plazo de presentación de solicitudes. Éstas podrán cursarse desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP hasta el próximo 15 de octubre de 2025 y hasta agotar el crédito disponible para el presente ejercicio. La convocatoria se publicará en la sede electrónica municipal para garantizar su mayor difusión», ha manifestado la concejala responsable del área de Movilidad en Santa Cruz.

De la misma manera, en las bases se especifica que las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento chicharrero, sito en el número 40 de la avenida Tres de Mayo, o en cualquiera de las distintas oficinas descentralizadas municipales. La información sobre los horarios de los citados registros se puede consultar en la página web municipal. La solicitud se dirigirá al Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal del Consistorio chicharrero.

Recibida la solicitud de retirada de licencia de taxi con la correspondiente documentación, el Ayuntamiento podrá requerir al interesado, para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane las deficiencias observadas o aporte la documentación e información que se considere necesaria para la adecuada resolución del procedimiento, con indicación de que, si no lo hiciera, «se le tendrá por desistido de su petición».