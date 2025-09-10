Santa Cruz de Tenerife convertirá el edificio de Crea Hogar en el Centro de Servicios Municipales del Suroeste

El edificio que ocupaba la empresa Crea Hogar, situado en el cruce de la avenida Los Majuelos con la carretera El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, se convertirá en el Centro de Servicios Municipales del Suroeste. El Ayuntamiento chicharrero ha adjudicado, por un importe de 122.000 euros y un plazo de cinco meses, la redacción del proyecto con el que pretende transformar el inmueble, el cual albergará, entre otras prestaciones, una Oficina de Atención al Ciudadano, una Casa de la Juventud, una sala de estudio que abrirá las 24 horas en épocas de exámenes, y espacios multiusos para los vecinos. Éstos ya no tendrán que trasladarse al centro para disponer de dichos servicios.

La previsión es que las obras de rehabilitación de este edificio, que el Consistorio capitalino compró a Crea Hogar por 1,6 millones de euros, empiecen el próximo año, con el fin de que este gran centro municipal pueda ponerse en marcha antes de que finalice el mandato. En concreto, se encargará de la redacción del proyecto la empresa Antonio Arbelo Arquitectos.

Características

Este inmueble, construido en el año 1993, tenía un uso eminentemente comercial, destinado a la venta de mobiliario en general. El Ayuntamiento señala que, a simple vista, presenta un buen estado de conservación. El edificio que albergará el Centro de Servicios Municipales del Distrito Suroeste consta de seis plantas, alineadas a viales desde la avenida Los Majuelos y la carretera El Sobradillo. Se sitúa en una parcela de 602 metros cuadrados y la superficie de construcción total es de 3.347 metros cuadrados, aproximadamente.

Servicios

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que con este nuevo centro, el Ayuntamiento acercará los servicios municipales a esta zona de la ciudad, "la cual ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas". "Se dotará al Suroeste de múltiples servicios de forma centralizada en una sola edificación, que también pretende ser un centro de referencia e interacción vecinal", agrega.

La citada instalación, según explica el regidor, no sólo contará con una Oficina de Información y Atención Ciudadana, y con una sede del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social), sino que también se convertirá en un centro de encuentro y de actividades diversas, "tanto para los jóvenes como para el público en general". Tendrá, añade Bermúdez, una Casa de Juventud, biblioteca y sala de estudio, y salas de reuniones, para talleres, formación y actividades.

Fachada

En la actualidad, el edificio que ocupaba Crea Hogar cuenta con una fachada ejecutada por un muro cortina de cristal fijo, que lo diferencia del resto de inmuebles que se ubican en la zona. Para la creación del Centro de Servicios Municipales, el Ayuntamiento pretende desmontarla por completo, para sustituirla por una fachada protegida con una celosía, o similar, que se sobrepone a la fachada existente, dejando un espacio de 60 centímetros para una jardinera. Posteriormente, se creará una cristalera con ventana practicables. "Esto permitirá apoyar mesas o mobiliario, al tiempo que reduce la superficie de cristal de la fachada", apunta el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero.