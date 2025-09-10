Santa Cruz de Tenerife bonificará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a todas las instalaciones de energías limpias

A todos los inmuebles ubicados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife que utilicen sistemas de energía ambiental o limpia, sea cual sea ésta, se les aplicará una bonificación del 50% en el recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Así lo anuncia el Ayuntamiento, cuya Junta de Gobierno ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente, «para ampliar el ámbito de las bonificaciones fiscales municipales en materia medioambiental».

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, recuerda que, actualmente, ya existe una bonificación del 50% del IBI para las construcciones en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento término o eléctrico de la energía proveniente del sol, es decir, placas solares.

Energías limpias

Con la medida aprobada por la Junta de Gobierno, esta bonificación se extiende a todos los sistemas de energías limpias. Por lo tanto, y según destaca el regidor, también se podrán beneficiar de este descuento en el citado impuesto las instalaciones que proporcionen energía proveniente del viento, el agua o la biomasa.

Familias numerosas

Asimismo, el Ayuntamiento también ha modificado la citada ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para permitir que las familias numerosas se beneficien de su bonificación, que se sitúa entre el 70 y el 90% según el número de hijos, desde la fecha de expedición del carnet que certifica dicha condición, para que no tengan que esperar un año para que ésta se aplique.

«En los casos de renovación anual de carnet de familia numerosa, la solicitud de la bonificación se podrá presentar en el plazo de un mes a contar desde la fecha de expedición de dicho carnet por la administración competente, de forma que el descuento surtirá efecto en el mismo ejercicio en el que se presente la solicitud», explica José Manuel Bermúdez.

Mejoras

Éste asegura que, con estas modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se introducen mejoras en la gestión del IBI, «de forma que todos aquellos que tengan derecho a las bonificaciones correspondientes puedan recibirlas de forma adecuada y en los plazos previstos por la ley».

Entrada en vigor

Estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, según lo anuncia el edil de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez (CC). Éste indica que con dichas modificaciones, el Ayuntamiento conseguirá ajustar más la recaudación y mejorar las condiciones para las familias numerosas, «que podrán disfrutar el mismo año de la bonificación», así como para los contribuyentes que apuesten por las energías renovables en cualquiera de sus vertientes.

José Alberto Díaz-Estébanez informa de que esta modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI será elevada al pleno del Consistorio chicharrero para su aprobación. A continuación, pasará al correspondiente proceso de exposición pública, «con el objetivo de que entre en vigor desde el mes de enero del próximo año».

Basurazo

Éste no será el único cambio que se producirá en los tributos municipales de Santa Cruz de Tenerife a partir de 2026, tal y como ya lo adelantó este periódico a principios de septiembre. También se modificará la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Basura. En este caso, el recibo subirá. El alcalde ha aclarado que se trata de una obligación impuesta por el Gobierno de España.

En la capital chicharrera, el conocido como el basurazo, que afectará a todos los ayuntamientos del país y que es resultado de las exigencias europeas, se aplicará, en un principio, en función del número de metros cuadrados que tenga el inmueble sobre el que se aplique el recibo, es decir, dependerá de su tamaño. El incremento de esta tasa duplicará «en algunos casos» el importe del recibo, alcanzando, con respecto a las viviendas, los 140 euros al año.