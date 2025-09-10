Aumentan en Santa Cruz de Tenerife los delitos por robos con violencia e intimidación

La criminalidad convencional en el municipio de Santa Cruz de Tenerife ha disminuido un 0,5% en el segundo trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 4.546 a 4.523 delitos cometidos. Eso sí, aunque han descendido los casos de delitos contra la libertad sexual y los hurtos, han aumentado los de robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en domicilio y sustracciones de vehículos, así como el tráfico de drogas.

Así se desprende de las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior. Si estos datos se comparan con los correspondientes al primer trimestre del año 2025, la criminalidad convencional ha aumentado considerablemente, casi duplicándose el número de delitos cometidos en la ciudad, pasando de 2.282 a 4.523.

Delitos que han disminuido

Entre las infracciones penales que han descendido en el municipio en este segundo trimestre del año, y en comparación con 2024, se encuentran los delitos contra la libertad sexual (de 60 a 50), los hurtos (de 1.466 a 1.358), y los homicidios dolosos y asesinatos en grado (de 5 a 2 casos).

Delitos que han aumentado

Por otra parte, y según los datos del Ministerio del Interior, han aumentado, entre otros, los delitos de lesiones (de 51 a 66), los robos con violencia e intimidación (de 90 a 138), los robos con fuerza en domicilios (de 66 a 86), las sustracciones de vehículos (de 76 a 79) y el tráfico de drogas (de 19 a 31).

Cibercriminalidad

Con respecto a la cibercriminalidad, las infracciones penales en el municipio de Santa Cruz de Tenerife también se han incrementado en este segundo trimestre del año, y en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 809 a un total de 931 delitos. En ese sentido, han aumentado tanto los casos de estafas informáticas, pasando de 703 a 805, como otros ciberdelitos, de 106 a 126.

"Anecdótico"

Para el sindicato de la Policía Local chicharrera CSIF, el descenso en un 0,5% de la criminalidad convencional en Santa Cruz de Tenerife en el segundo trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2024, es sólo un dato «anecdótico», pues, y según señala este sindicato policial, de los 14 tipos de delitos que se incluyen en estas estadísticas, en la capital chicharrera «sólo han descendido tres:los homicidios dolosos en tentativa, los delitos contra la libertad sexual y los hurtos».

«Ante estos datos lo que tenemos que preguntarnos es si Santa Cruz es realmente una ciudad segura tal y como nos dicen desde el Ayuntamiento, pues la tasa de criminalidad se incrementa año tras año», manifiesta el portavoz de este sindicato, Jesús Illada.