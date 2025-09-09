Varapalo para la recuperación del Balneario de Santa Cruz de Tenerife: el Puerto rechaza que sea un centro de salud

El anunciado proyecto por parte del Gobierno de Canarias para rehabilitar el antiguo Balneario chicharrero, con el objetivo de convertirlo en un centro de salud, se encuentra en punto muerto. Dicha iniciativa, aprobada por unanimidad en el Parlamento Canario en 2023, ha recibido ahora un importante varapalo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, estableciendo en un informe que dicho uso sanitario no será posible.

Puertos de Tenerife explica en dicho documento que la actividad sanitaria prevista para el citado inmueble es incompatible con la actividad portuaria que se realiza en la zona en la que se sitúa el Balneario. El informe indica que el viejo edificio, en estado de ruina, se encuentra, por un lado, en las proximidades de dos terminales de contenedores donde se descarga la mayor parte de la mercancía general para el abastecimiento de las islas occidentales, y, por tanto, "infraestructuras absolutamente estratégicas", y por otro lado, está cerca de dos terminales de almacenamiento de combustibles en las que se descarga y almacena una parte importante de los combustibles de las Islas.

Por ello, señala el citado organismo, se considera que la actividad sanitaria que ha propuesto el Gobierno de Canarias para este edificio es "incompatible" con las actividades portuarias que se desarrollan en la zona. En base a esto, Puertos de Tenerife ha informado desfavorablemente la pretención del Ejecutivo canario de instalar un centro de salud en la parcela donde se ubica el antiguo Balneario de Santa Cruz.

Solución

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien propuso en su momento que al Balneario se le diera un uso sanitario, exige al Gobierno de Canarias una solución inmediata para este inmueble. El Ayuntamiento propone ahora usos deportivos o sociales, aunque, y según aclara Bermúdez, será el Ejecutivo canario "el que tenga la última palabra".

Consulta ciudadana

En este sentido, el regidor chicharrero plantea a la Comunidad Autónoma que consulte a los vecinos de Santa Cruz el futuro uso del Balneario. Este periódico ha preguntado al Ejecutivo canario qué ocurrirá ahora con este edificio, a lo que aún no se ha respondido.

Proposición No de Ley

En noviembre del año pasado, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó, por unanimidad, una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario para rehabilitar el antiguo Balneario de Santa Cruz de Tenerife y convertirlo en el Centro de Salud de Anaga. La propuesta, defendida por el diputado de Coalición Canaria (CC) José Manuel Bermúdez, también alcalde de la capital chicharrera, consistía en instar al Gobierno de Canarias a "redactar el proyecto que permita la rehabilitación del antiguo Balneario y a consignar la dotación presupuestaria para su uso como centro de salud, de manera que dé cobertura a toda la zona que actualmente atiende la Casa del Mar". El Ejecutivo canario incluyó en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024 una partida de 100.000 euros para llevar a cabo la redacción del proyecto de remodelación del edificio.

Historia

El Balneario de Santa Cruz fue promovido a finales de los años 20 por el alcalde García Sanabria para el disfrute de los ciudadanos y, durante décadas, fue el centro de ocio más puntero de la capital y de la Isla. Albergó la primera piscina pública y fue cuna de la natación olímpica. El edificio contaba, además, con una residencia anexa, la Residencia de Educación y Descanso José Miguel Delgado Rizo, que data de los años 50 del siglo pasado y en la que "veraneaban los trabajadores, principalmente de la Isla, aunque también estaba abierta a viajeros, siempre con precios populares".

El Balneario cerró sus puertas definitivamente en el año 1992. El inmueble pertenece al Gobierno de Canarias desde 2013, cuando fue cedido por el Estado. En concreto, está adscrito a la Consejería de Sanidad, la cual tendrá que decidir ahora qué ocurrirá con este edificio.