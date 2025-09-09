Santa Cruz planea abrir el carril bici mientras la justicia decide su futuro

Los días pasan y el carril bici habilitado en el centro de Santa Cruz de Tenerife, en el que el Ayuntamiento ha invertido más de 1,7 millones de euros y con el que se han eliminado unas 150 plazas de aparcamiento, continúa inoperativo. El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del Partido Popular (PP), anuncia que el Ayuntamiento planea ponerlo ya en marcha mientras la justicia decide su futuro y aunque la obra no haya finalizado. «Creemos que los ciudadanos podrían utilizarlo», apunta.

El Consistorio chicharrero tenía previsto inaugurar la Red Ciclable de la zona centro de Santa Cruz el pasado 28 de junio. Sin embargo, el día 23 de ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordenó la suspensión de las obras del carril bici. El auto fue dictado a raíz de la solicitud realizada por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén y el abogado Felipe Campos para que se procediera a la ejecución provisional de la sentencia con la que éstos lograron, en marzo de este año, que se anulara la Ordenanza de Tráfico.

Esta entidad ciudadana, defendida por el citado letrado, mantiene que una de las consecuencias de la anulación de dicha ordenanza es que el Ayuntamiento, aunque ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, no puede ejecutar las obras relacionadas con carriles bici en el municipio. Y el TSJC le ha dado la razón. Por este motivo, la implantación de la Red Ciclable en el centro está paralizada desde mediados de junio, cuando apenas quedaban los últimos remates para finalizar esta actuación.

La Corporación local está a la espera de conocer la decisión de la justicia tanto sobre el recurso contra la suspensión de los trabajos del carril bici como sobre el recurso contra la sentencia que anuló la Ordenanza de Movilidad. Para el también edil de Planificación Estratégica, la ciudad ya ha pasado demasiado tiempo con una obra paralizada en el centro, «algo a lo que debemos poner solución».

Ante el desconocimiento e incertidumbre respecto a cuándo se conocerá la decisión judicial, el Consistorio chicharrero planea abrir ya el carril. El primer teniente de alcalde informa de que desde el área de Servicios Públicos se solicitará a los Servicios Jurídicos municipales un informe sobre la posibilidad de activar de manera inmediata la Red Ciclable, mientras la Justicia decide su futuro.

Carlos Tarife apunta que los ciudadanos podrían ya utilizar el carril bici, «pues cuando se suspendieron las obras, tan sólo quedaban unas pequeñas labores que realizar, sobre todo relacionadas con trabajos de pintura». El concejal comenta que se actuó de la misma manera con la conocida como Plaza del Orche, pues, añade, esta se abrió al público durante los Carnavales a pesar de que la ejecución de los trabajos no había finalizado.

«Estamos a la espera de la justicia y a mí solo se me ocurre una cosa para que el carril bici no esté inoperativo: ponerlo en uso. Lo mismo hicimos con la Plaza del Orche. Cuando aún las obras no habían acabado, y para no perjudicar al Carnaval, se retiraron las vallas y esta nueva zona de esparcimiento en la ciudad se abrió al público. Una vez finalizada la fiesta chicharrera, se continuó con la ejecución de los trabajos», ha manifestado el concejal.

Éste comenta que el auto del Tribunal Superior de Justicia ordenó la suspensión de las obras de implantación de la Red Ciclable, «pero no se dijo que el carril bici no pudiese funcionar». Por lo tanto, añade, el Ayuntamiento tiene previsto ponerlo en marcha, si los Servicios Jurídicos «nos confirman que podemos hacerlo».

A pesar de los contratiempos judiciales y de las críticas recibidas, el Ayuntamiento de Santa Cruz sigue defendiendo este modelo de movilidad en la ciudad, que consiste en la integración de los patinetes y bicicletas en el resto del tráfico del municipio. Para Carlos Tarife sería un «disparate jurídico» que se dictara una resolución contraria a dicho modelo de movilidad, «pero es solo mi opinión». Aun así, «y porque este Consistorio acata y cumple todas las resoluciones judiciales», si finalmente el TSJC rechaza el recurso presentado, el Ayuntamiento desmantelará el carril bici del centro.

Por el contrario, si finalmente la capital tinerfeña puede continuar con este proyecto, el primer teniente de alcalde anuncia que éste se extenderá a otras zonas de la ciudad, como la Rambla.

La Red Ciclable de la zona centro de Santa Cruz está formada por carriles segregados en nueve vías, exclusivos para los vehículos de movilidad personal (VMP), y por 52 ciclocalles, en las que se reduce la velocidad a 30 kilómetros por hora para que los patinetes y bicicletas convivan con los coches. La Red Ciclable del centro se encuentra en el perímetro delimitado por las Ramblas, avenida de Anaga y Tres de Mayo. Una de las calles afectadas es la de El Pilar, para la que el edil ha planteado, incluso, su peatonalización en un futuro.