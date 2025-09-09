Un árbol de 30 metros y de 43.000 euros para la Navidad de Santa Cruz de Tenerife

La Navidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife tendrá un árbol de 30 metros en el conocido como lago de la plaza de España, que costará al Ayuntamiento chicharrero unos 40.000 euros.

Así lo ha informado el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien ha rebajado su pretensión de dotar a la capital tinerfeña del árbol navideño más grande de España, que costaría unos 100.000 euros, tal y como lo anunció a EL DÍA en enero de este año.

Su intención era colocar en el lago de la plaza de España un árbol de más de 57 metros, superando así al de Granada. Sin embargo, finalmente, y tras las pruebas realizadas en la fuente chicharrera, el de Santa Cruz de Tenerife medirá 30 metros y costará la mitad del presupuesto planteado en un principio.

El concejal de Servicios Públicos señala que la capital tinerfeña debe apostar por ofrecer a los chicharreros y a los visitantes una Navidad "especial" y "única", porque, además, y según agrega, la dinamización navideña beneficia a los negocios de la ciudad, tanto al comercio como a la restauración. "El año pasado cambiamos la ubicación de la inauguración del alumbrado navideño, pasando de la plaza del Príncipe a la plaza de La Candelaria y fue todo un éxito. Para este año también queremos introducir novedades y en eso estamos trabajando", apunta el edil.

Novedades

Entre éstas se encuentran la instalación del árbol navideño de 30 metros en el lago de la plaza de España, "donde también se desarrollarán diferentes acciones", y la creación de corredores verdes iluminados en varias partes del municipio, como la avenida Benito Pérez Armas y la avenida Príncipes de España de Ofra. "Y estamos preparando más iniciativas que aún no puedo adelantar", comenta. El Consistorio inició en agosto la colocación del alumbrado navideño.

Competir con Vigo

Lo que sí sigue manteniendo el primer teniente de alcalde es su intención de competir, en iluminación navideña, con otras grandes ciudades del país, como Vigo o Badalona. "No voy ya a competir en el tamaño de un árbol, pero sí quiero que sigamos siendo pioneros en alumbrado navideño y actividades", asegura Tarife.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, manifiesta que el objetivo del Ayuntamiento es que los chicharreros y los visitantes disfruten de una Navidad mágica en la capital, que se convierta en un atractivo y que esto genere consumo en los establecimientos del ciudad. "No podemos competir con Vigo porque esto supondría tener que gastarnos muchos millones, pero sí queremos es tener el mejor alumbrado navideño que esté a la altura de una capital", agrega.

Proyecto artístico

Por otra parte, el Cabildo de Tenerife ha sacado a licitación, por un importe de más de medio millón de euros, la contratación de un proyecto artístico de actividades vinculado a las artes escénicas, la música y espectáculo para la celebración de las fiestas de Navidad en la Plaza del Cabildo, junto a la Plaza de España. El objetivo es dotar a dicha zona de decoración navideña, música y otras actividades "para el disfrute de las familias y ciudadanía en general, de forma que la Navidad resulte novedosa y muy atractiva para los ciudadanos que visiten la plaza".

La Corporación insular pretende contribuir, junto con la programación municipal, al impulso turístico, cultural y comercial de la capital y de la Isla, "sobre todo con la representación de un espectáculo de carácter artístico e innovador, procediendo también al embellecimiento del espacio público".

"En esta época de gran desarrollo de tecnologías, y por tanto de las posibilidades técnicas que permiten realizar actividades novedosas y con un nuevo planteamiento, se ha de avanzar con respecto a poner en marcha una nueva forma de celebración de las fiestas de Navidad, similar a las que se realizan por grandes ciudades de España y Europa", señala el Cabildo.