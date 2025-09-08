Santa Cruz de Tenerife se prepara ante las amenazas climáticas: aprobado el reglamento que creará el Consejo Municipal del Clima

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado el reglamento para crear el Consejo Municipal del Clima y la Energía, el órgano colegiado que se encargará de impulsar y de realizar el seguimiento al plan con el que el municipio pretende reducir las emisiones contaminantes y prepararse ante las amenazas climáticas. Este plan contiene un total de 55 acciones o medidas que deben llevarse a cabo antes del año 2030. Éstas requieren una inversión de casi 180 millones de euros.

La ejecución del medio centenar de medidas contempladas en el denominado Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) supondrán una reducción total estimada de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) de 732.254 tCO2, «lo que representa el 56,79% de las generadas en 2008, año de referencia para el cálculo de emisiones». Asimismo, el efecto sobre el ahorro energético será de 1.883.139 MWh/año, mientras que la producción total de energía renovable alcanzará los 140.275 MWh/año.

Las acciones incluidas en este plan están dirigidas también a preparar al municipio frente a los impactos más graves del cambio climático, como el aumento de temperaturas, la sequía, inundaciones, tormentas, riesgos biológicos, y aumento de la frecuencia de los episodios de calima.

Riesgos

Según el documento, los principales riesgos a los que se enfrenta Santa Cruz son el aumento en la duración e intensidad de las olas de calor; la reducción de la disponibilidad de agua; el incremento de la virulencia de los incendios, y el aumento de la demanda energética de la refrigeración.

Paso decisivo

Con la aprobación del reglamento del Consejo Municipal del Clima, y según destaca el Ayuntamiento, se ha dado un paso decisivo para poner en marcha el citado plan. El consejo estará integrado por representantes políticos; técnicos municipales; y asociaciones sociales, empresariales y vecinales de los cinco distritos de la ciudad, «garantizando la pluralidad y la corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático».

Además, añade el Consistorio chicharrero, se contempla la participación rotatoria de entidades y la incorporación de ciudadanía «a través de procesos de selección abiertos y transparentes».

Apuesta

El alcalde, José Manuel Bermúdez, subraya que la creación de este consejo es una muestra clara de que Santa Cruz apuesta por un modelo de ciudad sostenible, abierta a la participación y comprometida con los objetivos europeos de reducción de emisiones. «Queremos que nuestra capital lidere, con responsabilidad y cercanía, la transición energética y la adaptación al cambio climático».

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, destaca que este reglamento es fruto de un proceso riguroso, transparente y participativo. Destaca que el Consejo del Clima no tendrá coste adicional para las arcas públicas.