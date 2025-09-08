Santa Cruz inicia las clases con el servicio de recogida temprana gratuito en los 35 colegios públicos

Los treinta y cinco colegios públicos de Santa Cruz de Tenerife volverán a ofrecer durante este curso, que empieza este martes, el servicio de acogida temprana, que será gratuito. El Ayuntamiento destina a este servicio una inversión de medio millón de euros, según lo destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El regidor chicharrero comenta que el servicio de acogida temprana, que estará disponible «desde el primer día clase», y el catálogo de actividades escolares y extraescolares son los pilares en los que se asientan las principales líneas de actuación del área municipal de Educación, que dirige la concejala nacionalista Charín González.

«Hemos invertido cerca de medio millón de euros para que el servicio de acogida temprana se inicie desde el primer día del curso escolar como respuesta a las demandas de las familias», destaca José Manuel Bermúdez.

Requisitos

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife recuerda que entre los requisitos para poder acceder a este servicio municipal se encuentran la conciliación con la vida laboral, es decir, que ambos progenitores estén empleados; que los solicitantes sean familias numerosas; o que se trate de familias con menores en situación riesgo.

Convenio

La concejal responsable de las áreas de Educación, Juventud y Acción Social, por su parte, explica que la acogida temprana se está realizando por medio del convenio que tiene el Ayuntamiento chicharrero con la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Fitapa), y «recogiendo la información y la demanda que nos llega desde los propios centros escolares».

Monitores

La edil nacionalista Charín González aprovecha para destacar que el número de monitores para el servicio de acogida temprana en los colegios públicos de Santa Cruz «se ha ido incrementando, precisamente, por el aumento de la demanda de este servicio».