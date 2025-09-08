Mejora del baño adaptado en Las Teresitas: Santa Cruz dota a su playa con ocho sillas anfibias

La playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, cuenta desde este lunes, 8 de septiembre, con un total de ocho sillas anfibias para facilitar el acceso al mar, y por lo tanto, el baño, a las personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento, a través de la iniciativa impulsada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, ha adquirido cinco nuevos asientos de este tipo, que se suma a los tres que ya existían.

De esta forma, y según lo ha destacado el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la capital refuerza su Servicio de Baño Adaptado, "lo que permite mejorar la accesibilidad y la entrada al agua en la playa de Las Teresitas de las personas con movilidad reducida". Éste anuncia que las sillas ya están a disposición de las personas usuarias de dicho servicio municipal.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, resalta que con iniciativas como ésta, "damos un paso más hacia la accesibilidad favoreciendo el derecho al ocio de las personas con discapacidad". "No queremos que ninguna persona en Canarias se quede sin disfrutar del mar por tener movilidad reducida", añade. Las nuevas sillas están fabricadas con materiales ligeros y resistentes, "lo que garantiza su seguridad, flotabilidad y facilidad de manejo", apunta la edil de Acción Social en Santa Cruz, Charín González.

Fondos europeos

El conjunto de cinco sillas de ruedas adaptadas entregadas al Ayuntamiento chicharrero forma parte de un total de 76 sillas anfibias (56 para personas adultas y 20 para niños) que la Consejería de Bienestar Social ha adquirido a través de fondos Next Generation. Las sillas han sido distribuidas por el Gobierno de Canarias entre una treintena de municipios de Canarias.

Servicio de Baño Adaptado

El Servicio de Baño Adaptado del Ayuntamiento de Santa Cruz, que gestiona Cruz Roja Española, atiende a cerca de centenar y medio de personas, entre usuarios directos e indirectos, provenientes de los centros Amavir, Fundación Hospitalarias Campamento Inclusivo, C.A. Hermano Pedro, CAMP La Cuesta y Mensajeros de la Paz.

Perfil

El 76% de las personas atendidas en la capital chicharrera son mujeres, y el 24% restante, hombres, con rangos de edad entre los 18 y los 90, con prevalencia en los grupos a partir de los 40 años. Atendiendo a la discapacidad, la mitad de los usuarios presentan una discapacidad física (50%), seguida por intelectual (30%), intelectual-física (10%) y otras discapacidades (10%).