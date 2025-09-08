Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bañistas en una playa cerrada de Santa Cruz de Tenerife por riesgo de desprendimientos

Agentes de la Policía indican que las vallas y la señalización han sido vandalizadas

Las multas oscilan entre los 100 y los 600 euros

Bañistas en la playa de Benijo, en Santa Cruz, la cual está cerrada por desprendimientos.

Bañistas en la playa de Benijo, en Santa Cruz, la cual está cerrada por desprendimientos. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Varios bañistas accedieron este lunes, 8 de septiembre, a la playa de Benijo, en el municipio de Santa Cruz de Teenrife, la cual permanece cerrada por riesgo de desprendimientos.

Sin embargo, y según indicaron a este periódico agentes de la Policía Local, tanto las vallas como la señalización que advierten del peligro existente en esta zona de baño de Anaga estaban vandalizadas.

Estos agentes apuntaron que la mayoría de las personas que se encontraban ayer en esta playa eran turistas, aunque no es la primera vez que ciudadanos acceden a Benijo a pesar de que está prohibido.

Sanciones

Los infractores se enfrentan a multas de entre 100 y 600 euros, aunque en este caso se pidió a los turistas que desalojaran la zona de baño, pues la señalización no era clara al estar tirada en el suelo.

Bañistas en Benijo.

Bañistas en Benijo. / El Día

Cierre

El Ayuntamiento de Santa Cruz cerró la playa de Benijo, situada en el litoral de Anaga, en julio de 2024 por desprendimientos. En el pasado pleno de abril, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, informó de que el Consistorio estaba buscando financiación para poder reabrir la zona de baño, en concreto, 2,1 millones de euros, presupuesto necesario para garantizar la seguridad en la misma.

Una solución

Asimismo, el también primer teniente de alcalde ha indicado que los técnicos han conseguido encontrar una solución para esta playa, para la inestabilidad del talud, «aunque es complicada y cara».

Entre las acciones previstas se encuentran la instalación de barreras dinámicas en la ladera, destinadas a frenar la caída de materiales inestables, y saneos localizados, para retirar elementos susceptibles de desprendimiento.

Bañistas en una playa cerrada de Santa Cruz de Tenerife por riesgo de desprendimientos

