El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: «Cuando me vaya, dejaré una ciudad mejor que la que me encontré»

Ha sido padre recientemente. ¿Qué ciudad le dejará a su hijo? ¿Cuando éste crezca, cree que le gustaría vivir en Santa Cruz?

Garantizo que cuando deje la Alcaldía, Santa Cruz de Tenerife estará mucho mejor que cuando llegué al Ayuntamiento. Y eso ya se puede demostrar con datos actuales. Por ejemplo, ha descendido el número de desempleados; tenemos más empresas, con un incremento de 100 nuevos negocios en los últimos dos años, por lo que hemos alcanzado la cifra de unos 7.000; estamos ejecutando obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos; y estamos entre las diez ciudades de España que más invierten en servicios sociales. No puedo saber lo que pensará mi hijo cuando crezca, pero imagino que sí le gustará vivir aquí. Lo que tengo claro es que intentaré inculcarle el mismo amor que yo siento por Santa Cruz. Y espero que cuando mi hijo sea adulto, pueda disfrutar de una Santa Cruz mejor que la que yo me encontré cuando entré en el Consistorio.

¿Tan mal se la encontró?

Pues sí. Me la encontré con 30.000 desempleados y, en la actualidad, esta cifra ha descendido hasta 16.000; me la encontré con una deuda importante; me la encontré con un Ayuntamiento que tenía un plazo de pago a proveedores de unos 300 días... Es que nos olvidamos de donde partimos. Fue difícil sacar adelante este Consistorio, pero lo hemos conseguido y seguiremos mejorando. Insisto, mi objetivo es que, cuando me marche, Santa Cruz de Tenerife sea una mejor ciudad.

¿Ya está pensando en irse?

Yo siempre estoy a disposición de mi partido y será éste el que decida quién será el próximo candidato a la Alcaldía de Santa Cruz.

¿Pero usted tiene ganas de continuar en esta batalla?

Yo tengo ganas de continuar en la gestión pública, de seguir apostando por la mejora de mi ciudad, de Tenerife y de Canarias.

En lo que queda del actual mandato, un año y nueve meses, ¿qué cambios concretos experimentará Santa Cruz?

Ya tenemos algunos en marcha, como el nuevo Centro Deportivo de Tomé Cano, un nuevo espacio de esparcimiento en la conocida como zona del Orche, o el acceso al mar de los Charcos de Valleseco. Y en los próximos meses firmaremos un convenio con CaixaForum para poner en marcha en el Parque Viera y Clavijo, cuando termine su rehabilitación, un gran centro cultural; se ejecutarán importantes obras en los barrios, como la mejora de la accesibilidad en La Salud, o los polideportivos de María Jiménez y Juan XXIII; firmaremos un convenio entre administraciones para ejecutar el proyecto del Muelle de Enlace, para unir la plaza de España con el mar;redactaremos el proyecto para la zona de baño en Añaza;impulsaremos la creación de la nueva zona verde en Cabo Llanos, y dotaremos a El Toscal de más aparcamientos, entre otras actuaciones. Tenemos obras en marcha por un valor de 54 millones y proyectos pendientes de financiación por 25 millones, por lo que nunca antes, en la historia reciente de esta ciudad, el Ayuntamiento había invertido tanto dinero, tanto en los barrios como en el centro de la ciudad. Santa Cruz está en marcha, a velocidad de crucero.

¿Cuándo se implantará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con restricciones al tráfico en el centro, y cuándo se crearán las anunciadas zonas azules y verdes, en las que se pagará por aparcar?

Lo primero que quiero dejar claro es que estamos obligados por ley a implantar la ZBE, aunque nosotros entendemos que en esta ciudad no existe una contaminación que justifique esta medida. Pero es que, además, el Gobierno de Pedro Sánchez está presionando para que los municipios de más de 50.000 habitantes la pongan en marcha ya, con ciertas amenazas de retirar determinados fondos. Y lo que está ocurriendo es que la Justicia está tumbando las ordenanzas que se están aprobando, porque el Gobierno de España ha hecho mal la normativa. Este Ayuntamiento ha aprobado ya un plan para la instalación de la ZBE que ha sido denunciado en los tribunales por Vox. Y cuando aprobemos la ordenanza, estoy convencido de que también terminará en los juzgados. Por lo tanto, no sé cuándo se podrá implantar. Con respecto a las zonas verdes y azules, ésta es una de las medidas que llevaremos a cabo para mejorar el problema del aparcamiento en Santa Cruz, priorizando y beneficiando a los residentes. Esperamos aprobar la ordenanza en este mandato, aunque creemos que este asunto también acabará en los tribunales, como ha ocurrido con el carril bici y con la ZBE. Otra de las medidas es la dotación de más plazas de estacionamiento, como las que tenemos previstas en la calle de La Rosa o en La Salud, y otra, la mejora del transporte público. Con respecto a esto último, nuestro objetivo es que la gente deje el coche y se mueva con la guagua.

Santa Cruz está pendiente de la Justicia para decidir qué ocurrirá finalmente con el carril bici del centro de la ciudad. ¿Si el recurso presentado por el Ayuntamiento chicharrero contra el auto que ordena la paralización de las obras es rechazado, se procederá al desmantelamiento del carril?

Estamos a la espera de lo que decida la justicia. Pero lo que está claro es que no podemos mantener una obra no terminada en el centro de la ciudad. Si nuestro recurso se rechaza, tendremos que tomar una decisión al respecto. Lo que sí espero es que la decisión judicial se produzca lo antes posible.

¿Realmente era necesaria una Red Ciclable en esta ciudad?

Esto es como si se cuestionara si son necesarias las bicicletas y los patinetes. En todas las grandes ciudades europeas, los vehículos de movilidad personal están integrados en el tráfico. Además, en Santa Cruz, estamos hablando de la ocupación de sólo dos kilómetros de los más de 900 kilómetros de vías que tiene la capital. Antes hablábamos de la ciudad que le dejaré a mi hijo y, sin duda, yo no quiero que vaya en bicicleta por Santa Cruz sin las condiciones de seguridad necesarias. Debemos apostar por otros medios de movilidad que no sean el coche.

¿Esto incluye también la creación de más líneas de tranvía?

Por supuesto. El Gobierno de Canarias y el Cabildo deben incentivar la implantación del tren del Sur y del Norte, y la Corporación insular, además, debe seguir apostando por ampliar las líneas del tranvía del Área Metropolitana. Este Ayuntamiento no va a renunciar a que el tranvía llegue hasta La Gallega, hasta Añaza y hasta la playa de Las Teresitas.

Encontrar una casa en este municipio es prácticamente imposible, debido a los precios de los alquileres y al auge de la vivienda vacacional ¿El Ayuntamiento chicharrero construirá más viviendas sociales?

Estamos construyendo 47 viviendas para el alquiler social en María Jiménez y estamos trabajando en el proyecto de las 226 viviendas en Cuevas Blancas. Asimismo, esperamos adjudicar en 2026 los pisos que compramos en Valleseco y hemos solicitado financiación europea para construir viviendas en Ofra. Santa Cruz sigue teniendo suelo, en el Distrito Suroeste, para nuevos proyectos, que ofrecemos al Gobierno canario, que es quien tiene la competencia. Es cierto que la escasez de vivienda es un problema, y esto se debe a la falta de oferta, tanto pública como privada; a la vivienda vacacional, actividad que se debe regular cuanto antes, y a la compra de casas por parte de extranjeros.

Los ciudadanos se quejan de que Santa Cruz está sucia.

No puedo decir, con respecto a la limpieza de la ciudad, que todo esté bien al cien por cien. En esto influyen dos cuestiones: por un lado, que la empresa que tenemos contratada nos dé el servicio que pagamos, por lo que tenemos que fiscalizada, y por otro lado, que los ciudadanos no ensucien y cumplan con sus obligaciones. Entre éstas se encuentran que utilicen las papeleras, que recojan los excrementos de sus mascotas, que utilicen correctamente los contenedores y que no depositen enseres en la calle. En este sentido, el Ayuntamiento debe insistir en que la empresa cumpla al cien por cien el contrato que tiene firmado, y también tenemos que intensificar, por parte de la Policía Local y de los inspectores, la vigilancia y la imposición de sanciones a todo aquel que incumpla la normativa.

En los últimos años, Santa Cruz se ha apagado en cuanto al ocio nocturno. Ya no hay terrazas de verano ni grandes discotecas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz no tiene la obligación ni de crear ni de fomentar las discotecas. Nuestra obligación es tener una ciudad animada, con eventos familiares, conciertos y actividad cultural. Y en esto, Santa Cruz está más animada que nunca. Con respecto a las terrazas de verano, yo disfruté en mi época de las que se ubicaron en la zona del Parque Marítimo, donde ahora hay vecinos que tienen el derecho a descansar, o en la Dársena Pesquera, cuyos terrenos están ocupados por diferentes empresas. Por lo tanto, la situación actual no es la misma que hace años. Intentamos volver a abrir Isla de Mar, en el solar junto al intercambiador, pero la licitación quedó desierta porque las empresas no cumplieron con los requisitos. Allí vamos a poner aparcamientos. Donde sí se podría ubicar una o dos terrazas es en la parte trasera del Palmétum, cuando ejecutemos el proyecto del paseo.

Ha mencionado que en breve se firmará el convenio para ejecutar, por fin, el Muelle de Enlace en la zona portuaria, con un edificio de locales comerciales y de ocio frente a la plaza de España, sobre el que se podrá pasear hasta el mar. ¿Pero se plantea Santa Cruz recuperar en algún momento también la parte de la Dársena de Los Llanos donde estaba la antigua Terminal de La Candelaria, frente a Hacienda?

Si usted me dice que la Autoridad Portuaria está dispuesta a ceder también ese espacio a la ciudad, porque se ha quedado sin actividad, nosotros encantados. Incluso, en algún momento yo lo he planteado. Lo que sí está claro que la zona del Puerto donde se encontraba la antigua Terminal de La Candelaria no ha sido una dársena especialmente competitiva.

¿La recuperación de ese espacio portuario permitiría a Santa Cruz de Tenerife tener la playa urbana con la que sí cuenta Las Palmas de Gran Canaria?

Le insisto en que nosotros veríamos con muy buenos ojos que ese espacio tuviese un uso de ciudad, si el Puerto quiere. Y sí, podría convertirse en una playa, así como acoger espacios deportivos y de ocio, zonas comerciales y una gran área para conciertos. Éste podría convertirse en un nuevo proyecto de futuro para Santa Cruz.

El debate de la apertura comercial los domingos en la capital está sobre la mesa. Sin embargo, usted ha dicho que sólo se permitirá abrir a las grandes superficies de Cabo Llanos si hay consenso con Zona Centro, donde sí pueden abrir los establecimientos de más de 300 metros cuadrados. ¿Cuándo usted impulsó en 2011 la creación de la Zona de Afluencia Turística, de cuya libertad horaria sólo se benefician los negocios del casco histórico, también hubo consenso?

No recuerdo que las grandes superficies se opusieran. De todas formas, yo no me he negado a la posibilidad de que también puedan abrir los centros comerciales, como el Corte Inglés o Meridiano, pero se debe llegar a un acuerdo, que podría pasar por un porcentaje de domingos al año, coincidiendo con la llegada de cruceros. Lo que digo es que esto no se puede hacer a las bravas. Y creo que también el Gobierno canario se debería manifestar en esta materia.

Su primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP, es contundente en este asunto. Él defiende la libertad horaria en Santa Cruz. Va todo bien en el pacto de gobierno entre CC y PP?

Va todo muy bien. Nuestra diferencias no tienen relevancia.

¿Volvería a pactar con el PP? ¿Lo haría con la socialista Patricia Hernández o con Vox?

La intención de CC es ganar las próximas elecciones, pero por supuesto que volvería a pactar con el PP si es necesario. Con el PSOEo con Vox sería más complicado.

Es usted un político muy activo en las redes sociales. ¿Le afecta recibir críticas todos los días?

Me afectan las que se realizan con mala fe, para hacer daño. Del resto, aprendo y las agradezco.