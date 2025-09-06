Santa Cruz de Tenerife subirá el recibo de la basura a partir de enero en función de los metros cuadrados

A partir del 1 de enero de 2026, subirá el recibo de la basura en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien aclara que este incremento de la denominada Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos «se trata de una obligación impuesta por el Gobierno de España, del socialista Pedro Sánchez».

En Santa Cruz de Tenerife, el conocido coloquialmente como el basurazo, que afectará a todos los ayuntamientos del país y que es resultado de las exigencias europeas, se aplicará, en un principio, en función del número de metros cuadrados que tenga el inmueble sobre el que se aplique el recibo. El regidor chicharrero admite que el incremento de esta tasa duplicará «en algunos casos» el importe del recibo, alcanzando, con respecto a las viviendas, los 140 euros al año.

Dimensiones

«En un primer momento, aplicaremos parámetros simplemente objetivos, por lo que el porcentaje del aumento dependerá de las dimensiones que tenga el inmueble en el que residas o que poseas. Por ello, la subida no será igual para todo el mundo», asevera.

Reciclaje

Pero en un futuro, añade el alcalde, y teniendo en cuenta que esta medida se establece para penalizar a quienes más contaminen, «se tendrá que aplicar el incremento de la tasa en función de las zonas de la ciudad en las que menos se recicle, lo que se podrá averiguar por la cantidad de residuos que se depositen en los diferentes contenedores», explica el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El Consistorio capitalino aprobará en los próximos dos meses la ordenanza fiscal que regulará esta subida de la tasa, según apunta el regidor chicharrero. Éste comenta que en esta normativa se fijarán los precios definitivos tanto para las empresas instaladas en el municipio como para los vecinos. Recuerda que para éstos últimos, el Ayuntamiento de Santa Cruz viene aplicando una tarifa fija, de unos 70 euros al año. Asimismo, José Manuel Bermúdez destaca que su equipo de Gobierno, formado por CC y PP, siempre ha intentando bonificar esta tasa, reduciendo su importe, tanto para los negocios como para los ciudadanos.

Sin mejora del servicio

«Estamos obligados por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, cuya delegada en Santa Cruz de Tenerife es Patricia Hernández, a subirle la tasa de basura a los chicharreros, sin que esto suponga una mejora en el servicio. Las exigencias europeas se podrían haber aplicado sin necesidad de que los ayuntamientos tuvieran que aumentar este recibo. Esto fue algo que yo llevé al Parlamento. Pero el gobierno de España escogió el camino de incrementar la tasa y de poner en manos de los ayuntamientos la decisión del cómo», declara el alcalde.

Bonificaciones

Por otro lado, Bermúdez critica que la normativa estatal no permita bonificar este aumento «obligatorio» de la tasa de la basura. Aún así, y según lo anuncia el alcalde, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife «buscará fórmulas, siempre que sean legales, para ayudar a los vecinos del municipio con menos recursos a hacer frente a este incremento».