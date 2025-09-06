Una amplia columna de humo tras un conato de incendio cerca de viviendas sorprende en Santa Cruz
Bomberos de Tenerife trabajaron sobre el fuego que comenzó en una zona llena de rastrojos de palmeras
Una amplia columna de humo alarmó en el centro de Santa Cruz a los vecinos de las avenidas de Buenos Aires y Tres de Mayo. En la calle de Bethencourt y Molina, muy cerca de la estación de guaguas capitalina, se inició un conato de incendio en la trasera de unas pancartas publicitarias.
El fuego comenzó en una zona llena de rastrojos de palmeras grandes que se ubicaron ahí despues de una poda cercana. Bomberos de Tenerife se trasladó al lugar y logró sofocar y enfriar el lugar.
Las llamas se iniciaron cerca de varias viviendas y de un aparcamiento privado, lo que obligó a los medios de extinción a trabajar de manera rauda y efectiva.
Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz, que se encargaron de las diligencias oportunas.
- Santa Cruz se prepara para la fiesta de Plenilunio: las actividades incluyen un espectáculo con 300 drones
- Dos águilas y cinco perros, abandonados en una casa de Santa Cruz de Tenerife
- Muere Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024
- Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el 'pague cuando quiera
- Santa Cruz de Tenerife compra 401 carpas blancas para que el Rastro sea más atractivo
- Más dinero para arreglar la acera más peligrosa de Santa Cruz de Tenerife
- Barcos de radiocontrol en el lago de Santa Cruz de Tenerife
- Más de seis años de espera y cuatro millones de euros para recuperar la sede de Antequera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife