Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una amplia columna de humo tras un conato de incendio cerca de viviendas sorprende en Santa Cruz

Bomberos de Tenerife trabajaron sobre el fuego que comenzó en una zona llena de rastrojos de palmeras

Incendio en el centro de Santa Cruz

Incendio en el centro de Santa Cruz

Andrés Gutiérrez

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una amplia columna de humo alarmó en el centro de Santa Cruz a los vecinos de las avenidas de Buenos Aires y Tres de Mayo. En la calle de Bethencourt y Molina, muy cerca de la estación de guaguas capitalina, se inició un conato de incendio en la trasera de unas pancartas publicitarias.

El fuego comenzó en una zona llena de rastrojos de palmeras grandes que se ubicaron ahí despues de una poda cercana. Bomberos de Tenerife se trasladó al lugar y logró sofocar y enfriar el lugar.

Bomberos trabajando en las llamas iniciadas en Santa Cruz

Bomberos trabajando en las llamas iniciadas en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Las llamas se iniciaron cerca de varias viviendas y de un aparcamiento privado, lo que obligó a los medios de extinción a trabajar de manera rauda y efectiva.

Bomberos trabajan en el fuego iniciado en Santa Cruz

Bomberos trabajan en el fuego iniciado en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz, que se encargaron de las diligencias oportunas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Santa Cruz se prepara para la fiesta de Plenilunio: las actividades incluyen un espectáculo con 300 drones
  2. Dos águilas y cinco perros, abandonados en una casa de Santa Cruz de Tenerife
  3. Muere Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024
  4. Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el 'pague cuando quiera
  5. Santa Cruz de Tenerife compra 401 carpas blancas para que el Rastro sea más atractivo
  6. Más dinero para arreglar la acera más peligrosa de Santa Cruz de Tenerife
  7. Barcos de radiocontrol en el lago de Santa Cruz de Tenerife
  8. Más de seis años de espera y cuatro millones de euros para recuperar la sede de Antequera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Una amplia columna de humo tras un conato de incendio cerca de viviendas sorprende en Santa Cruz

Una amplia columna de humo tras un conato de incendio cerca de viviendas sorprende en Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife subirá el recibo de la basura a partir de enero en función de los metros cuadrados

Santa Cruz de Tenerife subirá el recibo de la basura a partir de enero en función de los metros cuadrados

Barcos de radiocontrol en el lago de Santa Cruz de Tenerife

Barcos de radiocontrol en el lago de Santa Cruz de Tenerife

Dos águilas, dos dragones barbudos y cinco perros, abandonados en una casa de Santa Cruz de Tenerife

Dos águilas, dos dragones barbudos y cinco perros, abandonados en una casa de Santa Cruz de Tenerife

Agotados todos los Bonos Consumo de Santa Cruz en su quinta edición

Agotados todos los Bonos Consumo de Santa Cruz en su quinta edición

Santa Cruz se prepara para la fiesta de Plenilunio: las actividades incluyen un espectáculo con 300 drones

Santa Cruz se prepara para la fiesta de Plenilunio: las actividades incluyen un espectáculo con 300 drones

Más de seis años de espera y cuatro millones de euros para recuperar la sede de Antequera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Más de seis años de espera y cuatro millones de euros para recuperar la sede de Antequera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

140 plazas en el nuevo curso de las escuelas infantiles municipales de Santa Cruz de Tenerife

140 plazas en el nuevo curso de las escuelas infantiles municipales de Santa Cruz de Tenerife
Tracking Pixel Contents