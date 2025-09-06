Una amplia columna de humo tras un conato de incendio cerca de viviendas sorprende en Santa Cruz

Una amplia columna de humo alarmó en el centro de Santa Cruz a los vecinos de las avenidas de Buenos Aires y Tres de Mayo. En la calle de Bethencourt y Molina, muy cerca de la estación de guaguas capitalina, se inició un conato de incendio en la trasera de unas pancartas publicitarias.

El fuego comenzó en una zona llena de rastrojos de palmeras grandes que se ubicaron ahí despues de una poda cercana. Bomberos de Tenerife se trasladó al lugar y logró sofocar y enfriar el lugar.

Bomberos trabajando en las llamas iniciadas en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Las llamas se iniciaron cerca de varias viviendas y de un aparcamiento privado, lo que obligó a los medios de extinción a trabajar de manera rauda y efectiva.

Bomberos trabajan en el fuego iniciado en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Policía Local de Santa Cruz, que se encargaron de las diligencias oportunas.