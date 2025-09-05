Santa Cruz se prepara para la fiesta de Plenilunio: las actividades incluyen un espectáculo con 300 drones

Santa Cruz de Tenerife se prepara para acoger durante el primer fin de semana de octubre, entre el viernes 3 y el domingo 5, la decimoséptima edición de Plenilunio, una de las acciones de dinamización comercial y de ocio más potentes que se desarrollan en la ciudad. Entre las actividades gratuitas que se llevarán a cabo durante dicho fin de semana en las calles del centro del municipio destaca un espectáculo de luces que se realizará, por primera vez, con 300 drones. Éste tendrá lugar en la explanada de la avenida Marítima y su contratación ha costado al Ayuntamiento unos 40.000 euros.

En concreto, se trata del espectáculo denominado Drone Light Show 300 Viaje Espacial, que correrá a cargo de la empresa Umiles Entertainment. La previsión es que éste tenga lugar el viernes 3 de octubre, a partir de las siete y media de la tarde. Durante 10 minutos, aproximadamente, se formarán en el cielo chicharrero 13 figuras sobre la temática espacial y de ciencia ficción, como cohetes, astronautas, galaxias o planetas. Asimismo, se sumarán otras tres escenas que «serán elegidas por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife», según se especifica en el contrato.

Temática espacial

En la pasada edición de Plenilunio, que tuvo lugar hace un año, ya se contó con un show de este tipo, aunque en aquella ocasión se utilizaron sólo unos 150 drones y la temática fue el océano. La Sociedad de Desarrollo, que dirige la concejala Carmen Pérez, del PP, destaca que esta exhibición formada por un total de 300 drones lumínicos volando de manera simultánea, el doble, y sobre la temática espacial, se estrenará «en primicia» en el Plenilunio de la capital chicharrera.

Novedad

«Este espectáculo presenta una característica diferenciadora y no disponible en otros operadores del sector:el uso de 300 drones simultáneos, a través de una coreografía sincronizada. Esto supone, además, un mayor espectáculo y una novedad respecto a anteriores exhibiciones del show. Ninguna otra empresa en España cuenta actualmente con la capacidad técnica, creativa y legal para realizar esta obra concreta con este volumen de unidades y complejidad artística», se indica en el contrato establecido entre el Ayuntamiento chicharrero y la empresa Umiles Entertainment.

Repercusión cultural y visual

Desde la Sociedad de Desarrollo se explica que se ha decidido incluir esta actividad en la programación de Plenilunio «dada su repercusión cultural y visual, y por su capacidad de atraer público y reforzar el posicionamiento creativo de Santa Cruz».

Horarios

La próxima edición de Plenilunio Santa Cruz se desarrollará durante tres días:el viernes 3 de octubre, entre las 18:00 y las 23:59 horas;el sábado 4 de octubre, entre las 11:00 y las 23:59 horas; y el domingo 5 de octubre, entre las 11:00 y las 20 horas. El Ayuntamiento capitalino señala que con esta acción de dinamización se pretende contribuir a la reactivación económica de los sectores de comercio y restauración de la ciudad, a través del incremento de los flujos peatonales, reactivando el consumo. Asimismo, con la celebración de distintas actividades por todo el centro de la ciudad, se quieren establecer elementos de atracción turística y de ocio en la Zona de Gran Afluencia Turística.

«Otros de los objetivos de esta iniciativa son dar notoriedad a la capital, ofreciendo un gran programa de actividades dirigidas a todos los públicos, y crear oportunidades para dar impulso económico a las empresas del sector cultural, del ocio y del espectáculo», señalan fuentes municipales.

Programación

La programación para la decimoséptima edición de Plenilunio Santa Cruz también incluye, entre otras acciones, actuaciones musicales en vivo, ludotecas y talleres infantiles, recreaciones históricas, una feria de tendencias y gastronomía, un mercadillo, un festival juvenil y exhibiciones de bailes.

Espacios

Y entre las zonas en las que se desarrollarán estas actividades se encuentran la plaza Weyler, la plaza Ireneo González, la calle de La Noria, la plaza San Francisco, la plaza Candelaria, la avenida de Aanga, la explanada de la avenida Marítima, la plaza del Príncipe, la Alameda del Duque de Santa Elena y el parque García Sanabria.

También se sumarán a Plenilunio Santa Cruz el Mercado Nuestra Señora de África, el TEA, el cementerio San Rafael y San Roque, y el Museo Histórico Militar Cuartel de Almeyda.