Barcos de radiocontrol en el lago de Santa Cruz de Tenerife

El conocido como lago de la plaza de España, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, acogerá este domingo, 7 de septiembre, una exhibición de barcos de radiocontrol.

El citado evento, organizado con la colaboración del Distrito Centro-Ifara, se desarrollará entre las once de la mañana y las cinco de la tarde. Éste contará con la participación de una docena de pequeñas embarcaciones de vela y a motor, según indica la Asociación de Modelismo Naval de Tenerife.

Maquetas

«Se trata de un plan perfecto para disfrutar en familia durante este domingo. Los asistentes podrán observar increíbles maquetas y pasar un día diferente en el corazón de Santa Cruz», señalan fuentes del Distrito Centro-Ifara. Desde la Asociación de Modelismo Naval de Tenerife se anima a la población a acudir a esta exhibición.

Grupos folclóricos

Por otra parte, la chicharrera plaza del Príncipe acogerá hoy sábado, entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche, un nuevo encuentro de grupos folclóricos, en el que participarán diferentes agrupaciones tradicionales canarias.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), destaca que este tipo de encuentros refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con la cultura popular canaria, «con nuestras raíces y con la identidad de los barrios y del municipio». «Santa Cruz sigue siendo un referente en la defensa y difusión de las tradiciones, y así seguirá siendo».