Vuelven las chuletadas al Parque de las Mesas, pero con responsabilidad

Si hay un planazo al aire libre que les gusta hacer a los tinerfeños es ir de chuletadas. Reunirse con los amigos y la familia en el monte es una tradición que se lleva a cabo en muchas familias desde pequeños y que permite reunir, en un mismo entorno, a todos independiente de su edad.

Ver a los niños corriendo por el monte, los padres asando la carne o las abuelas preparando los dulces es algo que no solo queda inmortalizado en las cámaras de los móviles, sino también en la memoria de toda la familia.

Si eres de esos a los que les encanta reunirse alrededor de un fogón y una mesa de madera bajo la sombra de los árboles, estás de enhorabuena, porque vuelve a estar operativo una de las zonas recreativas de la isla.

Parque de las Mesas

En concreto, es el Parque de las Mesas el que ha vuelto a estar operativo y abierto al público después de que se haya puesto fin a las medidas preventivas y restricciones por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales. Así, el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de esta situación, a la vez que ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que sean responsables.

De esta manera, aunque el parque está totalmente operativo y no hay restricciones por riesgo de incendios, hay que tener en cuenta que siempre hay que seguir una serie de medidas para evitar cualquier posible incidente con el fuego. Así mismo, tanto en este como en cualquier otro espacio natural, es importante dejarlo, al finalizar, tal y como lo hemos encontrado, para que pueda ser utilizado por el resto de usuarios.

Parque de Las Mesas. / v

Claves para ir de chuletada

La web TenerifeOn, creada por el Cabildo de Tenerife y centrada en la difusión de aspectos medioambientales y conservación de la naturaleza, ha elaborado un listado con 7 claves de una chuletada:

1. Respeta el entorno

Disfruta de los Espacios Naturales Protegidos y sus elementos (piedras, tierra, plantas, insectos, etc.) sin alterarlos.

Jamás arranques, cortes, recolectes o dañes plantas silvestres o partes de las mismas.

No des de comer a los animales salvajes. Podrías alterar su equilibrio natural y causarles enfermedades debido al cambio de dieta.

Preserva la paz del bosque y sus animales, evitando los grupos electrógenos, equipos de sonido, instrumentos musicales o volúmenes elevados en general.

Conoce y respeta siempre la normativa del plan o norma del Espacio Natural Protegido en el que te encuentres.

2. Llévate tu basura

Mantén limpia y en perfectas condiciones el área recreativa.

Separa tus residuos y deposítalos en los contenedores habilitados.

Asegúrate de llevar contigo todas tus pertenencias al terminar el día.

3. Cuidado con el fuego

Enciende fuego solo en los fogones habilitados para ello, siempre y cuando la situación actual lo permita.

En esos fogones, utiliza únicamente carbón y leña como combustibles.

Nunca arrojes fósforos o colillas al medio natural. Podrías causar un desastre natural irreversible.

4. Mira por el agua

Recuerda que el agua dulce es un tesoro en nuestra isla: consume solo la cantidad que necesites.

Evita verter desechos en los puntos de agua, ya que podrían dañar al monte y sus seres vivos.

Si necesitas lavar algo, utiliza los lavabos de los baños en lugar de las fuentes.

5. Comparte el espacio

Deja siempre vehículos a motor, caballos y bicicletas fuera del área recreativa para no molestar a otros usuarios ni perjudicar el medio.

Estaciona tu vehículo en los aparcamientos habilitados , asegurándote de que no bloqueas pistas u otras vías de escape en ningún caso.

, asegurándote de que no bloqueas pistas u otras vías de escape en ningún caso. Ten a los perros siempre amarrados y bajo control, además de dotar con bozal a aquellos que sean de gran envergadura.

Adáptate a la capacidad de acogida del área, evitando habilitar mesas u otro tipo de mobiliario o infraestructura ajena a la existente.

6. Sigue las normas

Atiende y sigue las instrucciones, sugerencias u observaciones del personal que gestiona el espacio y de otros agentes de la autoridad.

Trata los servicios e instalaciones del área recreativa como si fueran tuyos, ayudando a su conservación y evitando daños o desperfectos.

Utiliza cada servicio del área recreativa para el fin que tiene asignado. En concreto, recuerda que las zonas infantiles son solo para niños y que para juegos de pelota debes usar las zonas habilitadas para ello.

y que para juegos de pelota debes usar las zonas habilitadas para ello. Cumple el horario de las áreas recreativas: todos los días desde la salida hasta la puesta de sol.

7. Asume tu responsabilidad