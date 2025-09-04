SOS de vecinos de Santa Cruz ante el abandono de animales en una casa
El Ayuntamiento asegura que pedirá una autorización judicial para poder acceder al inmueble, ubicado en la calle Febles Campos
Vecinos de la calle Febles Campos, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, denuncian el abandono de varios animales, "unos cuatro perros y aves rapaces", en una casa situada en dicha vía. Éstos han pedido ayuda al Ayuntamiento chicharrero y la Policía Local para poder atender a estos animales, pues, según cuentan, hace varios días que "se encuentran solos, pues nadie ha acudido a la vivienda". Sin embargo, añaden, "no hemos obtenido respuesta del Consistorio".
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Sostenibilidad Ambiental y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, asegura que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya está trabajando en este asunto, y anuncia que se solicitará autorización judicial para poder acceder al inmueble, "ya que no hemos podido localizar a los propietarios".
Sin comer
Una de las vecinas, Yésica Pérez, relata que los perros y las aves llevan sin comer y sin beber agua durante más de cuatro días. "Creemos que son cuatro canes, pues escuchamos cuatro ladridos diferentes. Estamos desesperados porque hemos llamado a la Policía y hemos contactado con responsables municipales del Ayuntamiento sin que se haga nada al respecto", comenta.
Varios vecinos se están encargando de alimentar a estos animales pasando comida por debajo de la puerta de la vivienda. Éstos sospechan de que se trate de un inmueble "okupado", aunque, y según insisten, "no pasa nadie por aquí desde hace tiempo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención Social realoja a los tres moradores de una cueva volcánica en la avenida Islas Canarias
- Santa Cruz de Tenerife, desde el nuevo mirador del Caribe
- Muere Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024
- Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el 'pague cuando quiera
- Más dinero para arreglar la acera más peligrosa de Santa Cruz de Tenerife
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Ni Madrid ni Barcelona: las torres gemelas más altas de España están en esta ciudad canaria
- El auge de las viviendas vacacionales invade el Parque Rural de Anaga