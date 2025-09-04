Más de seis años de espera y cuatro millones de euros para recuperar la sede de Antequera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha licitado, por cuatro millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses, las obras de acondicionamiento de su antigua sede administrativa, ubicada en la calle General Antequera, junto al Palacio Municipal. Con estos trabajos, el Consistorio chicharrero pretende poner a punto, por fin, tras seis años de espera, el citado inmueble, para que albergue, entre otros servicios municipales, el Centro de Control de Tráfico y la Oficina de Atención al Ciudadano que ya tuvo en su día.

La intervención en este céntrico edificio municipal, que se cerró al público por el deteriorado estado en el que se encontraba, se inició en el año 2019 con las obras de rehabilitación integral. Éstas costaron más de 2,1 millones de euros y finalizaron en marzo de 2022. A continuación, el Ayuntamiento encargó la redacción del proyecto para acondicionar el inmueble, con el fin de que pudiese acoger diferentes servicios y concejalías. Tres años después, el Consistorio ha sacado a concurso público la ejecución de los trabajos con los que esta sede administrativa volverá a abrir sus puertas, lo que se prevé que ocurra a mediados de 2026.

Gestión de emergencias

Entre las sedes que se trasladarán al edificio de Antequera, con una superficie de 3.300 metros cuadrados útiles y cinco plantas, se encuentran Seguridad Ciudadana y Emergencias, Movilidad, Accesibilidad Universal y Organización. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que estas obras adaptarán el inmueble actual para un total de 187 empleados municipales, "permitiendo mejorar las condiciones laborales de diferentes servicios y modernizar la gestión de las emergencias en el municipio".

Nueva Oficina de Atención al Ciudadano

Asimismo, el regidor resalta que esta actuación posibilita que servicios esenciales del Consistorio y de contacto directo con la población, como la creación de una nueva Oficina de Atención e Información Ciudadana, se establezcan al lado mismo de la sede principal del Ayuntamiento, "incluyendo también las emergencias, la Sala CETRA (Protección Civil) y el Centro de Control de Movilidad". "El traslado de estos últimos servicios permitirá descongestionar, a su vez, los edificios donde se encuentran en la actualidad", agrega Bermúdez.

Costes

En cuanto al proyecto de acondicionamiento del inmueble, y según apunta el concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, el mayor coste de la obra se destinará a las instalaciones de baja tensión, telecomunicaciones y climatización, sumando un importe de dos millones de euros. En el capítulo de carpinterías se invertirán 447.184 euros y en el de revestimientos, 398.403 euros. También se acometerán trabajos de albañilería, falsos techos, pavimentos, aparatos sanitarios y griferías, y pinturas.

Distribución por plantas

La planta baja del inmueble se destinará a la atención al público de los diferentes servicios ubicados en el mismo. Asimismo, albergará la nueva Oficina de Atención e Información Ciudadana, con zonas de espera, registro, sala de atención al público y quiosco de atención online. "También contendrá las salas de informática y telecomunicaciones, que ocuparán un total de 135 metros cuadrados", explica el edil de Infraestructuras.

En la primera planta, se ubicarán las áreas de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Movilidad y Accesibilidad Universal, que "contarán con salas de reuniones, oficinas cerradas y oficinas abiertas para acoger las concejalías, direcciones generales, el Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal, y el de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con las diferentes secciones que los integran".

En la segunda planta del inmueble municipal de General Antequera se ubicarán las salas de Control de la Movilidad y Emergencias, que actualmente se encuentran en el edificio La Financiera, en la avenida Tres de Mayo, donde también se sitúa la sede de la Policía Local chicharrera. Desde el nuevo Centro de Control de Tráfico que tendrá Antequera se gestionará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como los aparcamientos de pago azules y verdes, entre otras muchas funciones. Su puesta en marcha costará 3,9 millones de euros, para sustituir los antiguos y limitados equipos y cámaras actuales por avanzada tecnología.

Edificio municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz situado en la calle General Antequera / Andrés Gutiérrez

"Esta planta se convertirá en un referente en la gestión de las emergencias en Canarias, además de actualizar la gestión y el control de elementos de la movilidad como los semáforos, entre otros. También estará la nueva Sala de Coordinación de Operaciones de Emergencias y Protección Civil", ha comentado el concejal de Infraestructuras.

En la tercera planta, y según añade Javier Rivero, se concentrará la Dirección General de Organización, dependiente del Área de Presidencia, "una zona que podrá ubicar a un total de 56 puestos de trabajo, distribuidos entre el Servicio de Organización y Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Transparencia, Modernización, Régimen Interno, Gobernanza y Calidad del Dato y el Servicio de Administración Interna, Soporte a Presidencia y Distritos".

Por último, la cuarta planta mantiene el Organismo Autónomo de Cultura, que ya se ha trasladado al edificio, y en la quinta se habilitarán espacios para almacén y para los talleres de Protección Civil e informática. "Cada una de las plantas contará con office, cuarto de limpieza y cuarto de telecomunicaciones. También se instalarán 112 armarios para almacenaje y se colocarán pilastras para dividir espacios de trabajo en la zona de oficina diáfana, que tendrán paneles acústicos para evitar reverberación".

Desbloqueo

El concejal de Infraestructuras manifiesta que la licitación de la ejecución de este proyecto de acondicionamiento del edificio de Antequera supone el desbloqueo de la redacción del Plan de Sedes Municipales. Rivero indica que la previsión del Ayuntamiento es que los trabajos comiencen este mismo año, "con el fin de concluirlos a mediados de 2026, proceder al traslado del personal y poner en funcionamiento los nuevos espacios, para la mejora de la movilidad y de la gestión de las emergencias en el municipio".

Licitación

Toda la información sobre esta licitación se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Estado. Las empresas interesadas en ejecutar estas obras podrán presentar sus propuestas hasta el 30 de septiembre.