Dos águilas y cinco perros, abandonados en una casa de Santa Cruz de Tenerife

La petición de ayuda realizada por vecinos de la calle Febles Campos, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para que se rescatara a varios animales abandonados en una vivienda ha surtido efecto.

El Ayuntamiento chicharrero, con la ayuda de los Bomberos, de la Policía Local y de la Policía Nacional, han accedido esta noche al inmueble, a pesar de no haber podido localizar a los propietarios de la misma. En ella se han encontrado dos águilas y cinco perros, de los cuales dos se encontraban enjaulados.

Rescate de animales abandonados en una casa de Santa Cruz. / El Día

Vecinos de Febles Campos cuentan que los animales llevaban varios días abandonados, sin poder comer ni beber agua. Tras hacer pública esta denuncia a través de EL DÍA, el concejal de Servicios Públicos, Sostenibilidad Ambiental y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, aseguró que el Consistorio ya estaba trabajando en este asunto y que pediría autorización judicial para acceder a la casa y rescatar a los animales.

Finalmente, el Ayuntamiento ha decidido intervenir esta misma noche, debido al estado en el que se encuentran estas aves y los canes.

Rescate de animales abandonados en una casa de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Comida por debajo de la puerta

Los vecinos, que esta tarde suplicaban ayuda porque ni la Policía Local ni el Consistorio había atendido su petición, se encargaron de alimentar a estos animales pasando comida por debajo de la puerta de la vivienda. Éstos sospechan de que se trate de un inmueble "okupado", aunque, y según apuntan, "no pasa nadie por aquí desde hace tiempo".