140 plazas en el nuevo curso de las escuelas infantiles municipales de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la concejalía de Políticas Sociales, ha publicado el listado definitivo de admitidos y no admitidos en escuelas infantiles municipales de Faina (Ofra-Costa Sur) y Tara (Añaza) para el curso escolar 2025-2026, en el que se ofrecen 140 plazas, tras cumplir con los trámites legales de la publicación provisional de admitidos así como el periodo de presentación de alegaciones de diez días hábiles, en el que las personas interesadas pudieron presentar alegaciones acompañadas de la documentación en la que fundamentaban las mismas. La información de admitidos definitivos se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t116.

El área de Asuntos Sociales, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz informa de que una de las mejoras que se van a implementar a partir del próximo año es la gratuidad de las escuelas infantiles. Así, al próximo pleno municipal se llevará la derogación de la ordenanza de las tasas de las escuelas infantiles, lo que permitirá que, en 2026, las dos escuelas infantiles con las que cuenta el municipio, Faina y Tara, sean gratuitas para las familias.

Lista de admitidos. / E. D.

Así lo avanzó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien apuntó que “con esta iniciativa buscamos eliminar las barreras económicas que aún tienen muchas familias para escolarizar a sus hijos e hijas en las escuelas infantiles municipales, con lo que damos un paso más para garantizar que tengan acceso a estos servicios”.

La concejala de Educación y Juventud, Charín González, recuerda que “las escuelas infantiles de Santa Cruz son centros educativos que imparten el primer ciclo de educación infantil, conforme a los principios de una educación global, integral, personalizada y compensadora, que contribuye al desarrollo de la personalidad, las capacidades y las competencias de niños y niñas de hasta tres años de edad, así como a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los progenitores o guardadores de hecho, favoreciendo el apoyo a la familia a través de la atención integral de los niños y las niñas”.