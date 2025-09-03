Santa Cruz de Tenerife reduce el paro en agosto a su nivel más bajo desde 2008

Santa Cruz de Tenerife cerró agosto con 16.732 personas desempleadas, el segundo dato más bajo desde 2008. En comparación con el mismo mes del año pasado, la capital registró 1.380 parados menos, lo que supone un descenso del 7,6% interanual.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que este avance “supone alcanzar el segundo menor número de personas desempleadas desde 2008”. Además, valoró el descenso mensual respecto a julio, con 35 desempleados menos (un 0,2%).

“El dato refleja el dinamismo económico del municipio y nos anima a seguir impulsando proyectos que fortalezcan la economía local y el tejido empresarial”, señaló Bermúdez.

El turismo, motor de la recuperación laboral

El descenso del paro en Santa Cruz está directamente ligado al sector turístico, principal motor de la recuperación laboral.

Bermúdez subrayó que el retroceso interanual en la capital (7,6%) es idéntico al de Tenerife en su conjunto y muy cercano al de Canarias (7,9%), lo que confirma que la evolución de Santa Cruz avanza al mismo ritmo que la del archipiélago.

Contratación en agosto

En agosto se firmaron 7.594 contratos en Santa Cruz de Tenerife, una cifra inferior a la de meses anteriores. Bermúdez recordó que se trata de un patrón estacional, ya que la mayor parte de contrataciones se concentran en junio y julio.

En comparación:

Un 23,8% menos que en julio (2.377 contratos menos).

(2.377 contratos menos). Un 10,3% menos que en agosto de 2023 (874 contratos menos).

Más contratos indefinidos

Aunque el volumen total de contratos fue inferior, la calidad del empleo mejoró. Un 33% de los contratos firmados fueron indefinidos, lo que refuerza la estabilidad laboral en la capital.

En algunos sectores clave del servicio, los porcentajes son aún más altos:

52,7% en ayudantes de cocina.

en ayudantes de cocina. 41,3% en camareros asalariados.

en camareros asalariados. 36,9% en vendedores de tiendas.

Ocupaciones más demandadas

Los empleos que concentraron más contrataciones en agosto fueron:

Limpieza en oficinas y hoteles : 10,7%.

: 10,7%. Camareros asalariados : 9,9%.

: 9,9%. Vendedores en comercios : 7,5%.

: 7,5%. Ayudantes de cocina: 7,4%.

Perspectivas de septiembre

El informe de coyuntura laboral de la Sociedad de Desarrollo anticipa un escenario positivo para septiembre:

Se espera superar los 8.000 contratos .

. El paro podría mantenerse por debajo de las 17.000 personas.

“Estamos en el camino de consolidar la recuperación laboral y debemos seguir trabajando para que estas cifras se mantengan en los próximos meses”, concluyó Bermúdez.