Santa Cruz de Tenerife reabre el Parque de Las Mesas

El Parque de Las Mesas, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, vuelve a abrir sus puertas. Eso sí, el Ayuntamiento chicharrero realiza un llamamiento a la población para que utilice esta área recreativa, próxima al centro de la ciudad, con responsabilidad, "con el fin de garantizar la seguridad en el entorno y evitar que se produzcan incendios".

Tras el fin de las medidas preventivas y restricciones por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales, el Consistorio chicharrero señala que las instalaciones ya están totalmente operativas e insiste en la necesaria colaboración ciudadana para garantizar la seguridad en este entorno natural.

Fogones

"Las Mesas se encuentra abierto al público después de que se hayan desactivado las medidas preventivas asociadas a las alertas de calor declaradas durante el pasado mes de agosto. De esta manera, tanto el acceso al parque como la zona de los fogones del área recreativa, que había estado clausurada por prevención, quedan reabiertos para su uso ciudadano", señala el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

Colaboración ciudadana

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, subraya que es una buena noticia poder reabrir este espacio natural y su área recreativa, "pero insistimos en la responsabilidad individual de cada persona que acuda, sobre todo en el uso de los fogones". "Evitar riesgos de incendio es una tarea compartida y necesitamos la colaboración ciudadana", agrega.

Uso correcto de la instalación

La concejala del distrito Anaga, la nacionalista Gladis de León, también hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que este espacio se mantenga en perfectas condiciones de uso. "Es vital no solo proteger el entorno en el que se encuentra sino también que se haga un correcto uso de las instalaciones que son de todos".

Precaución

El Ayuntamiento recuerda que, aunque el parque y los fogones vuelven a estar operativos, es fundamental que la ciudadanía extreme la precaución, haga un uso responsable de las instalaciones y "respete las normas básicas de seguridad para prevenir cualquier incidente relacionado con el fuego".